Vánoce v ZOO pravidelně tráví s rodiči Adam Křen z Vyškova. To jihlavské po sobotě bude řadit vysoko. „Hodně mě potěšil pavilon plazů. Navštívil jsem na Vánoce zoologickou v Brně, Olomouci či Lešnou. Je to už naše rodinná tradice. Ale takový pavilon jsem ještě neviděl,“ pochvaluje si Adam Křen. Tomu jen schází více sněhu a vánočnější atmosféra. „To bylo třeba lepší v Brně. Ale tady je pro změnu hodně zvířat na menším prostoru. Je to pestřejší,“ porovnává.