Aby také ne. V komplexu se koná akce s názvem Svatební inspirace. Do Pohody se sjeli vinaři, barmani, dekoratéři. Zkrátka každý článek nezapomenutelného svatebního dne. „Máme tady i čtyři svatby týdně. Lidé se nás často ptají, jak to u nás chodí, co bychom jim doporučili. Tak jsme se domluvili s prověřenými dodavateli, kteří k nám přijeli a s budoucím novomanželům vysvětlují co a jak. Je to takový komplex. Vše na jednom místě,“ líčí kde hlavní organizátorka akce a event manažerka Pohody Sabina Svobodová.