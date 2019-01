Jihlava – Žolík. V brance jihlavské Dukly dostal v pátém čtvrtfinálovém utkání série s Havířovem poprvé příležitost šestnáctiletý talent Jakub Škarek.

Trumfové eso. Jakub Škarek nastoupil v pátém utkání čtvrtfinálové série s Havířovem a svým výkonem podpořil spoluhráče v cestě do semifinále. | Foto: Deník/Libor Plíhal

Svůj první zápas play-off mezi muži zvládl bravurně a precizním výkonem se spolupodepsal pod výhrou týmu i postupem do semifinále play-off.

Jakube, dostal jste od trenérů příležitost nastoupit v rozhodujícím utkání série. Po zápase jste se mohl radovat nejen z vítězství a postupu, ale i z ceny pro nejlepšího hráče zápasu. Jak se cítíte?

Samozřejmě krásně. Kluci mě výborně podrželi, bez jejich pomoci bych určitě dostal víc než jen dva góly. V kabině máme výbornou partu, a postup do semifinále je odměnou za naši celoroční práci.

Kdy jste se dozvěděl, že nastoupíte?

Trenér Petr Jaroš mi to oznámil den před zápasem.

Byl jste od té doby nervózní?

Já jsem si to tak ani nebral. Připravuji se na každé utkání stejně, ať už je to za starší dorost, nebo tady za áčko. A ani na to nebyl čas. Ráno jsem šel do školy, potom na trénink, byl to normální hokejový den.

Řekl jste spolužákům, že nastoupíte? Rozdával jste jim lístky na zápas, aby vás šli povzbudit?

Pár mě jich přišlo podpořit, za což jsem rád a ještě jednou jim takto děkuji. Lístky si ale museli koupit sami, já jsem dostal jen dva, pro mámu a dědu.

V úvodu zápasu jste moc práce neměl, a pak hned z první vážnější akce jste inkasoval. Jak moc těžký moment to pro vás byl?

V ten moment jsem opravdu trošku znervózněl, protože do té doby toho na mě moc nešlo. Naštěstí ve druhé třetině jsem si poradil s několika vážnějšími střelami, tím jsem se definitivně uklidnil. Ke konci zápasu už jsme si jen hlídali vedení, to už bylo z mého pohledu dobré.

Bylo utkání play-off jiné než duely v základní části?

Jedině snad v tom, že se v play-off hraje více do těla, v tom to bylo o trošku jiné. Jinak mi to přišlo, že to je zápas jako každý jiný.

Jak byste zhodnotil celou sérii s Havířovem?

Myslím si, že jsme je porazili především týmovou vůlí. Kluci makali v obraně jako kompaktní tým, Davidovi Honzíkovi i mně hodně pomohli, což bylo důležité.

V semifinále vás čekají České Budějovice, nebo Ústí nad Labem. Máte přání, s kým byste se měli utkat?

My si nemůžeme vybírat. A jestliže chceme postoupit, musíme porazit každého. Ale je jasné, že se na semifinále ohromně těšíme.