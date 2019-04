Co je podiatrie, abychom si ji nepletli s pediatrii?

Pediatři se starají o naše děti. Podiatrie je lékařská specializace, která komplexně řeší naše nohy. Konzultace, diagnostiku a terapii obtíží, samozřejmě včetně prevence. Na jednu stranu je to úzké zaměření na jednu část těla, ale širokou optikou více lékařských oborů, což je efektivní přidaná hodnota.

Ortopedie je operační obor. Vy ale nabízíte i jiné možnosti řešení.

Ano, takřka dvacet let se specializuji na korekční operace deformit přednoží, a to je moje know-how, které se snažím stále zdokonalovat a mám klientelu od Hodonína po Prahu. Ale čím jsem starší, tak vnímám operace s větší pokorou a v širších souvislostech, protože každá operace má rizika. Nestačí mít jenom precizně zvládnuté operační techniky. Abych měl autentickou zpětnou vazbu, chci mít vlastní zkušenosti s neoperační, konzervativní terapií. Pak mohu teprve opravdu zodpovědně porovnávat výsledky i rizika obou přístupů, abych dokázal vybrat optimální individuální léčebný plán. Doplňuji si vzdělání například v rehabilitaci. Není mojí ambicí stát se kvalitním fyzioterapeutem, ale dokázat efektivněji komunikovat a spolupracovat se specialistou. Druhou hlavní formou konzervativní terapie je aplikace ortopedických funkčních vložek.

Ortopedické vložky se dají pořídit v lékárně či prodejně zdravotních potřeb. Nabídka je velmi široká, co vy doporučujete?

Běžné ortopedické vložky, které mají obvyklé vyvýšení pro podélnou a příčnou klenbu, můžeme snadno pořídit v mnoha variantách, z různých materiálů, v různých cenách. Do správné obuvi, pro zdravé nohy je to naprosto dostatečné. Jenomže moderní člověk chodí hlavně po nepřirozených tvrdých površích, často v nevhodných botách. Proto osmdesát procent z nás vykazuje nějakou funkční poruchu chůze. To znamená, že má nějaký problém při dopadu, ve stojné fázi či při odrazu nohy v krokovém cyklu. Naše nohy se snaží dysfunkci vykompenzovat, ale po určité době se vystupňované obranné mechanismy obrací proti nám a nohy poškozují, což zapříčiňuje mnoho bolestivých obtíží, od patní ostruhy, po bolesti achilovky. Funkční ortopedické vložky revitalizují a aktivují přirozenou biomechaniku chůze, ponoukají nohy, aby se samy zase vrátily ke přirozenějšímu pohybu.

Existují i ortopedické vložky zhotovené na míru. Předpokládám, že to je výhodnější.

Protetik zhotoví otisk nohou, a z tohoto statického snímku zhotoví vložky přizpůsobené na míru. To je ale obvykle jenom lepší provedení klasických kupovaných vložek. Funkční vložky se liší principiálně. Nejsou otiskem statického stavu, ale vychází z analýzy pohybu, chůze a zátěže s ohledem na stav celých dolních končetin, to znamená osy, stability a hybnosti nosných kloubů. Ve světě je zavedeno a desetiletími praxe ověřeno několik renomovaných konceptů funkčních vložek. Vycházejí z výsledků rozsáhlých výzkumů na velkých souborech, kdy autoři definovali hlavní komponenty několika nejčastějších vad. Stélky mají již 3D tvarově nastavenou bazální korekci v základu, načež se dají dále jednoduše individuálně doupravovat. Funkční vložky nejsou k životu nezbytné a jsou drahé. Stejně jako například rovnátka na zuby, ale ve správné indikaci je benefit nezpochybnitelný.

Na vašich webových stránkách prezentujete i přístrojovou medicinální pedikúru. V čem je jiná než klasická pedikúra?

Při péči o nohy nemůžeme opomenout stav kůže a nehtů, což se bohužel často přehlíží a podceňuje. I v této problematice se vývoj nezastavil, bohužel ve Žďáře a okolí byla doposud dostupná pouze obyčejná, mokrá pedikúra – vanička a skalpel. Tak jsem to změnil. U přístrojové pedikúry se používá vysokootáčková fréza s různými titanovými, diamantovými či keramickými nástavci. Minimalizuje se tím riziko poranění, což je mimořádně důležité zvláště u diabetiků. V rámci podiatrického centra osobně garantuji špičkové přístrojové vybavení a kompetentní personál. Vyškolené zdravotní sestry, které absolvovaly certifikovaný kurz péče o nohy na diabetologii IKEM v Praze a mají zkušenosti z několika renomovaných pracovišť přístrojové pedikúry.

Takže o nohy je u vás postaráno.

Snažíme se, ale bez důležité spolupráce s pracovišti chirurgie, cévního lékařství, diabetologie a tak dále by to nebylo komplexní. Na to, jak jsou pro nás nohy důležité k pohybu a mobilitě, jsou často tak samozřejmě opomíjeny a zanedbávány. Přitom jsou jako základy domu. Ty, když nebudou kvalitní, tak se problémy přenesou do zdi i střechy. Proto nás trápí některé zdánlivě nesouvisející obtíže pohybového aparátu a často se řeší důsledky, když příčina tkví v nějaké nepravosti v oblasti našich nohou. Zasloužily by si obecně větší pozornost. Mimochodem, jenom nohám vděčíme za to, že jsme se vyvinuli jako homo sapiens, v člověka moudrého. Protože jakmile naše nohy zvládly pohyb po dvou, uvolnily se ruce pro všechny možné činnosti, což zásadně podmínilo rozvoj našeho mozku. Tak na to mysleme.