Pro nejšikovnější řidiče to nebyla poslední zkušenost tohoto druhu, prvního října totiž do krajského města Vysočiny zavítá čtvrtý ročník Mistrovství České republiky v Cestářském rodeu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.