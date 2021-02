Martina Novotná se odmala pohybuje v zemědělském prostředí.Zdroj: archiv Martiny Novotné

Je prostě potřeba si uvědomit, co všechno by se mohlo stát. Musí si člověk uvědomit, že za sebou táhne několikatunový náklad a podle toho k řízení přistupovat. Když už máš potom cvik, je to něco jiného, mnohem víc věcí je přirozených a nemusím o tom neustále přemýšlet, co jak má být.