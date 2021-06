Obě dávky už dostal například sedmapadesátiletý Milan Šustr ze Žďáru nad Sázavou. „Jsem rád, že jsem do toho šel. Manželka pracuje v nemocnici, takže nebylo o čem přemýšlet,“ svěřuje se.

Jak dodává, vše proběhlo bez komplikací. „Po obou očkováních mě jeden den bolela ruka, ale jiné vedlejší účinky jsem nezaznamenal,“ potvrzuje Šustr.

Podobnou zkušenost má i třiadvacetiletá Karolina Sedláčková ze Světlé nad Sázavou. Ta má za sebou zatím jen první dávku. „Dva dny mě bolela ruka, ale jinak jsem žádné problémy neměla. Jsem jednoznačně pro očkování, takže jsem neváhala,“ má jasno slečna.

Největší zájem o očkování byl v uplynulém týdnu podle ministerstva mezi lidmi od pětašedesáti do devětašedesáti let. Pro první či druhou dávku vakcíny si přišlo téměř pět a půl tisíce zájemců. Naopak nejvíce váhala nejmladší věková skupina. Očkovat se nechalo přes dvě stovky náctiletých.

Z hlediska proočkovanosti je Vysočina nejlepším krajem v České republice. Po přepočítání vakcinovaných na sto obyvatel se pro očkování rozhodlo přes jednačtyřicet procent obyvatel. V těsném závěsu jsou pak jižní Čechy. Naopak na opačném konci žebříčku je aktuálně Pardubický kraj.

Jak ale podotýká mluvčí krajského úřadu Jitka Svatošová, rozdíly v proočkovanosti regionů nejsou propastné. „O ochotě nechat se očkovat patrně rozhoduje osobní zkušenost s fatálními následky těžkých průběhů nemoci a nyní už i výhody, které očkování veřejnosti nabízí ve vztahu s rychlejším návratem do normálního života,“ přemítá Svatošová.

V tuto chvíli se na Vysočině očkuje v Pelhřimově, Jihlavě, Havlíčkově Brodě, Třebíči, Novém Městě na Moravě a Žďáře nad Sázavou. Tato místa pak doplňují menší centra, a to v Třešti, Telči, Přibyslavi, Chotěboři, Počátkách a Velkém Meziříčí. „Dostupnost očkování zvyšuje i síť praktických lékařů,“ dodává Svatošová.

Očkování na Vysočině:



pondělí 7.6. - 5 276



úterý 8.6. - 5 113



středa 9.6. - 6 173



čtvrtek 10.6. - 5 788



pátek 11.6. - 5 806



sobota 12.6. - 3 027



neděle 13.6. - 2 384

Očkování týdnu od 7. do 13. června:



0-17 let: 247

18-24 let: 1 735

25-29 let: 1 497

30-34 let: 3 415

35-39 let: 4 354

40-44 let: 2 869

45-49 let: 1 969

50-54 let: 1 264

55-59 let: 1 184

60-64 let: 4 817

65-69 let: 5 476

70-74 let: 2 624

75-79 let: 1 365

80+ let: 751



CELKEM: 33 567