„Ze začátku mi to přišlo srandovní, ale už jsem si na čtyřkolky v zimě zvykl. Je fakt, že se osvědčily,“ okomentoval pohyb malých vozítek po chodnících Nového Města místní obyvatel David Novotný.

Technické služby mají ve svém vozovém parku dvě čtyřkolky vybavené pluhem na prohrnování sněhu. „A táhnou za sebou i vozík s posypovým materiálem. Takže slouží jak k prohrnování, tak i k posypu. Čtyřkolky mají velkou výhodu v tom, že se pohybují rychle. Takže dokážou v poměrně krátké době projet všechna místa, která udržujeme,“ pochválil stroje jednatel novoměstských Technických služeb Ondřej Šandera.

S využíváním čtyřkolek pro zimní údržbu začalo město před deseti lety. Nejprve s tím ale pomáhali dobrovolníci. „Nasmlouvali jsme si majitele čtyřkolek, kteří byli ochotni se zimní údržbou městu pomoci. Čtyřkolky se osvědčily, tak se pak zakoupily i pro Technické služby,“ připomenul starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda.

Podle něj je další výhodou čtyřkolek skutečnost, že se dostanou i na místa, která by se jinak dala uklízet jen velmi těžko. „Jde třeba o cestičky v parcích. Nebo o některé menší mostky,“ řekl Michal Šmarda.

Čtyřkolky ale nejsou využívány pouze na sněhu. Co si v zimě „nadrobí“, to si zase na jaře po sobě uklidí. „Využíváme je i na jarní úklid posypového materiálu. Jedna má přidělaný kartáč a před ní jede druhá s kropičkou. Kropí chodníky, aby to tolik neprášilo. I úklid je díky nim celkem rychlý,“ vysvětlil Ondřej Šandera.

Příznivá je také cena těchto zimních a jarních pomocníků. „Když porovnám cenu čtyřkolek a práci, kterou udělají, tak je to opravdu výhodné,“ řekl jednatel Technických služeb.

Čtyřkolky začínají k zimní údržbě využívat i další města. Vloni například dvě čtyřkolky uklízely sníh z chodníků Jihlavy.