„Úplná uzavírka dálnice D1 proběhne v kilometru 141 až 146 v noci ze soboty 4. května od devatenácti hodin na neděli 5. května do deváté hodiny ranní,“ potvrdil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic České republiky Jan Studecký.

Daný termín byl vybrán zejména proto, že v nočních hodinách o víkendu je na dálnici nejnižší intenzita dopravy. „Důvodem uzavírky je demolice šířkově nevyhovujícího nadjezdu na 145. kilometru,“ vysvětlil Jan Studecký.

Komplikace v dopravě na dálnici ale začnou již o něco dříve. Ještě před samotným úplným uzavřením komunikace jsou totiž v plánu přípravné práce, které odstartují už od sobotní třinácté hodiny. Dokončovací práce pak budou trvat až do nedělní patnácté hodiny. „Provoz bude veden v režimu dva plus jedna,“ informoval Jan Studecký.

V době úplné uzavírky bude veškerá doprava odkloněna na objízdnou trasu, která povede po silnici II/602 mezi exity 146 Velké Meziříčí východ a 141 Velké Meziříčí západ.

Demolice mostní konstrukce na místní komunikaci vedoucí na Fajtův kopec je součástí plánovaných oprav a modernizace, které v současné době na D1 probíhají. „Jedná se o původní nadjezd, který byl postaven spolu s dálnicí D1 na konci sedmdesátých let. Nový nadjezd bude řidičům k dispozici ještě před koncem letošní stavební sezony,“ slíbil Jan Studecký.

Práce na modernizaci dálnice začaly na konci března letošního roku. Zahrnují mimo jiné i rozšíření a zpevnění dálničního mostu Vysočina. „V souvislosti s opravou mostu Vysočina je v období od poloviny června do konce prázdnin plánován na tomto mostě provoz v režimu jedna plus dva, kdy toto uspořádání se bude měnit na dva plus jedna v průběhu týdne s ohledem na intenzitu provozu v jednotlivých směrech. Lze očekávat tvorbu kolon na D1 ve směru, který pojede jen jedním pruhem. Pokud jde o dopravu ve městě, předpokládáme občasné zvýšení intenzit provozu na silnici II/602 ve městě mezi sjezdy,“ vyjádřil se vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství velkomeziříčského městského úřadu Jiří Pospíchal.

Část stavebních prací na dálnici D1 už byla ukončena. Na další se ale dělníci teprve chystají. „V rámci modernizace D1 již bylo zprovozněno devadesát kilometrů nové dálnice. Dalších dvaapadesát kilometrů je v současné době v realizaci. Zbylých devatenáct kilometrů bude zahájeno ještě během letošní stavební sezony,“ upřesnil Jan Studecký.