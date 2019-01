Vysočina – Do úterní šestnácté hodiny mohly politické strany podávat své kandidátky k říjnovým krajským volbám.

Tuto možnost nakonec využili zástupci jednadvaceti stran, hnutí a koalic. Je to o tři více než v roce 2012, kdy lidé volili do krajského zastupitelstva naposledy.

„Možnost předložit k registraci kandidátní listinu do letošních podzimních krajských voleb využilo v případě Kraje Vysočina jednadvacet politických stran, politických hnutí a jejich koalic. Kandidátní listiny obsahují celkem 673 jmen případných kandidátů," uvedla v úterý mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová. Před čtyřmi lety kandidovalo na Vysočině do krajského zastupitelstva celkem osmnáct stran a uskupení.

Nyní do 8. srpna krajský úřad přezkoumá kandidátní listiny. Do téhož dne mohou zmocněnci měnit pořadí kandidátů, případně kandidátní listiny doplňovat. V návaznosti na přezkoumání kandidátních listin může krajský úřad vyzvat k odstranění závad na kandidátních listinách, a to do 18. srpna. Mezi 18. a 20. srpnem krajský úřad případně rozhodne o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině, registraci a odmítnutí kandidátních listin.

Volí přes 400 tisíc lidí

Seznam schválených stran následně dostane Státní volební komise, která stranám vylosuje volební čísla. Ty se pak dostanou na volební lístky, které do 4. října poputují do schránek k voličům.

Z platných kandidátů může více než 416 tisíc voličů v Kraji Vysočina v pátek 7. října a v sobotu 8. října vybírat složení budoucího krajského zastupitelstva. Volební účast na Vysočině bývá tradičně jedna z nejvyšších v České republice. V roce 2012 přišlo k urnám přes 40 procent vysočinských voličů. Tato volební účast patřila k nejvyšším v celé republice. Podobně disciplinovaní jsou voliči na Vysočině i v parlamentních volbách.

Protože Vysočina patří k menším krajům, má krajské zastupitelstvo nejnižší zákonem povolený počet zastupitelů – tedy 45. Pro vládu nad krajem a volbu nového hejtmana je tak zapotřebí získat nejméně 23 míst v zastupitelstvu.

Podle posledních předvolebních výzkumů společnosti Sanep pro Deník na tak výrazný volební zisk nemá šanci žádná ze stran.

Výzkumy jednoznačné ukazují, že nejsilnější stranou na Vysočině by v říjnu měla být ČSSD. Šanci na slušný volební zisk má však také hnutí ANO, které před čtyřmi lety neexistovalo a krajských voleb se tak nemohlo zúčastnit.

Zajímavý bude ovšem rovněž výsledek KSČM, která už osm let podporuje vládnoucí ČSSD a spolu s ní má pohodlnou většinu. V případě, že komunisté ve volbách nebudou tak silní jako před čtyřmi lety, nezbude ČSSD než si hledat nového partnera k vládnutí.

Strany a koalice pro říjnové hlasování

1) Koalice politických stran s názvem Ne ilegální imigraci – peníze raději pro naše

2) Koalice politických stran s názvem Dělnická strana sociální spravedlnosti – Imigranty a islám v ČR nechceme!

3) Politické hnutí Starostové pro občany

4) Koalice politických stran s názvem Žijeme Vysočinou – TOP 09 a Zelení

5) Česká strana sociálně demokratická

6) Národní demokracie

7) ANO 2011

8) Koalice s názvem Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) a Strana Práv Občanů složené

9) Volte Pravý Blok

10) Koalice Starostové Pro Vysočinu složená z SNK Evropští demokraté a hnutí Starostové a nezávislí

11) Komunistická strana Čech a Moravy

12) Moravané

13) Občanská demokratická strana

14) Koalice Republikánů Miroslava Sládka, Patriotů České republiky a HOZK

15) Česká pirátská strana

16) Koalice Změna pro Vysočinu složená z politické hnutí Změna a Nezávislí

17) Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová

18) Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

19) Strana soukromníků České republiky

20) Koalice politických stran s názvem Úsvit s Blokem proti islamizaci

21) Strana svobodných občanů

Termíny pro letošní volby

do 2. srpna – podání kandidátních listin

do 8. srpna – přezkoumání kandidátních listin

23. srpna – losování čísel, kterými budou označeny hlasovací lístky

16. září – první zasedání okrskových volebních komisí

do 4. října – dodání hlasovacích lístků voličům

od 4. do 8. října – zákaz zveřejňování výsledků předvolebních průzkumů

do 5. října – konec lhůty pro osobní žádost o vydání voličského průkazu

do 7. října do 14 hodin – možnost vzdání se nebo odvolání kandidatury

od 7. do 8. října – krajské volby a v třetině obvodů rovněž 1. kolo senátních voleb

od 14. do 15. října – 2. kolo senátních voleb