Příkladem je Léčebna dlouhodobě nemocných v Počátkách na Pelhřimovsku. „Zatím návštěvy povolené nemáme. Čekáme až se i školy celé otevřou a situace se zlepší,“ potvrdila tamní ředitelka Marie Hrnčířová.

Návštěvy zatím mohou za klienty Domova se zvláštním režimem. „Tam máme rezervační systém a návštěvy musí dodržet určité podmínky,“ poznamenala Hrnčířová.

Naopak Nemocnice Pelhřimov už návštěvy přijímá. Zájemci tak mohou za pacienty na lůžkových odděleních akutní péče, mimo covid jednotku, a to ve středu a v neděli od 14 do 16 hodin. Návštěva se však musí prokázat negativním testem na Covid-19, potvrzením o prodělání zmíněné nemoci či dokladem o absolvování očkování proti onemocnění.

Podobně nastavené podmínky mají pro případné návštěvy i v jihlavské a třebíčské nemocnici. V Jihlavě navíc mohou lidé pouze za pacienty hospitalizovanými déle než pět dní a samotná návštěva nesmí trvat déle než třicet minut.

Pacienti v novoměstské nemocnici si musí ještě počkat. „Vzhledem k tomu, že epidemická situace na Žďársku se začíná zlepšovat teprve v posledních dnech a s ohledem na počet hospitalizovaných covid pozitivních pacientů v akutní a intenzivní péči, návštěvy v Nemocnici Nové Město na Moravě budou povoleny až v týdnu od 24. května,“ informovala mluvčí nemocnice Tamara Pecková.

Navštívit hospitalizované pacienty v novoměstské nemocnici tak bude možné od středy 26. května, a to vždy ve středu od 15 do 17 hodin a v neděli od 14 do 16 hodin. „Povolena je návštěva maximálně dvou osob najednou,“ řekla Pecková.

V režimu zákazu návštěv stále zůstávají v Havlíčkově Brodě. „Spustili jsme pouze drobnou operativu, a ti pacienty jdou během jednoho nebo dvou dnů domů,“ uvedla mluvčí Nemocnice Havlíčkův Brod Petra Černo.

Dodala také, že oddělení aro s pacienty covid pozitivními na plicní ventilaci mají stále plně obsazené.

Zatím tedy není důvod návštěvy do nemocnice pouštět. „U pacientů, kteří jsou v nemocnici déle hospitalizovaní, se lidé domlouvají, po tom, co mají negativní test, na návštěvách individuálně s ošetřujícím lékařem. Ten většinou vychází vstříc,“ doplnila Petra Černo.

Návštěva smí do nemocnice pouze za dodržení těchto podmínek:



• prokáže se negativním antigenním testem či PCR testem na nemoc Covid-19, který nesmí být starší více než 48 hodin

• doloží doklad, že v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění Covid-19

• má vystavený certifikát ministerstva zdravotnictví o provedeném očkování proti onemocnění Covid-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění Covid-19.