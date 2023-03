/VIDEO/ Kdo se v neděli odpoledne procházel Třebíčí, mohl si všimnout prvního čapího páru, který letos využil hnízdo na vysokém komíně. Jde však o nový neznámý páreček. Komín poslední roky využívá čapí krasavice Týna, ke které se od loňska připojil čáp Tonda. Ti se však do Třebíče z teplých krajin vracívají v dubnu.

Do Třebíče zavítal první čapí pár. Týna s Tondou přiletí do dubna. | Video: K-System

O pozorování čápů, které lidé mohou sledovat i přes web kameru, se stará Zuzana Marečková. „Tušili jsme, že by se čápi už v březnu vrátit mohli. Proto jsme na začátku měsíce zkontrolovali hnízdo i techniku. Krásně to vyšlo, protože první čáp do Třebíče zavítal na začátku minulého týdne. Muselo se mu tam zalíbit, protože si pak přivedl dalšího,“ popsala Marečková.

Podle ní není jisté, že tam nový pár zůstane. „Čápi to běžně používají jako takové odpočívadlo po dlouhé cestě,“ řekla Marečková.

A upozornila na třenice, který by vznikly, kdyby se chtěl cizí pár na třebíčském komíně uhnízdit. „Jakmile by se vrátil původní pár, tak by se docela ostře poprali. Jednou už se stalo, že se mladý samec o Týnu pokoušel, když se její partner opozdil. Nápadníka ale vyhnala. Stejně tak odhání čápy, kteří se k hnízdu v sezoně přiblíží,“ přiblížila pozorovatelka.

Marečková předpokládá, že se Týna s partnerem v Třebíči objeví na konci března.

Na Vysočině čápi pravidelně hnízdí také například v Lesonicích, Jaroměřicích nad Rokytnou a ve Vladislavi na Třebíčsku, v Telči na Jihlavsku, v Horní Cerekvi na Pelhřimovsku nebo v Chotěboři na Havlíčkobrodsku.

