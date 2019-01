Vysočina – S příchodem nového roku vyrazili do ulic první dobrovolníci, kteří se rozhodli pomáhat při tradiční Tříkrálové sbírce. Koledovat budou až do 14. ledna a po tuto dobu je naplánovaná i řada doprovodných akcí.

Loni Tříkrálové sbírky na Vysočině, které zaštiťují oblastní Charity, vynesly celkem 10 883 064 korun, přičemž nejštědřejší lidé byli na Žďársku.

Počty dobrovolníků, kteří půjdou nebo už vyšli do ulic se rok od roku mírně zvyšují, přesto by jich oblastní Charity uvítaly více. „Jsme moc vděční za to, že nám každoročně pomáhají již řadu let naše věrné tváře. A samozřejmě jsme vždy rádi i za ty nové. Dá se říci, že počet koledníků je ustálený, i když počet Tří králů a vedoucích tříkrálových skupinek bychom uvítali větší, zvlášť v Havlíčkově Brodě jakožto největším městě našeho území,“ prozradila mluvčí Oblastní charity Havlíčkův Brod Aneta Slavíková.

Nejvíce dobrovolníků se hlásí na Žďársku. „Zapojí se více než 2000 dobrovolníků, kteří nám každým rokem přibývají,“ nastínila Yvona Pošvicová, koordinátorka Tříkrálové sbírky za Oblastní charitu Žďár nad Sázavou. „Máme vydaných 514 vydaných pokladniček, takže počítám zhruba 1700 dobrovolníků, ale nedá se to přesně spočítat,“ doplnila koordinátorka třebíčské sbírky Martina Veselá.

Zapojit se do koledování může prakticky kdokoliv. „Bereme všechny dobrovolníky, jsme rádi za každou pomocnou ruku. S kasičkou může chodit i malé dítě, protože dobrovolnictví není o věku. Koledníci tedy mohou být jakéhokoliv věku, jen s sebou musí mít jednu minimálně patnáctiletou osobu, protože ta má na starosti kasičku, průkaz na Tříkrálovou sbírku a dělá těmto koledníčkům dozor,“ objasnila Pošvicová.

Tři králové včera zavítali například mezi pelhřimovské seniory. „V Pelhřimově Tři králové včera zaklepali na dveře obyvatel místního domova pro seniory. Dnes vyrazí koledníci do ulic i v dalších obcích, které spadají pod Oblastní charitu Pelhřimov. Nejvíce domácností obejdou o prvním lednovém víkendu,“ přiblížila mluvčí pelhřimovské Charity Dominika Dufková.

Sešli se také v Třebíči na Karlově náměstí. „Od patnácti hodin jsme měli vítání tří králů. Žáci ze základní školy zahráli divadélko, přišel i poník, měli jsme soutěž pro děti a občerstvení. Tradičně máme i živý betlém, ale ten tentokrát nahradil betlém dřevěný, který máme na náměstí,“ popsala Veselá.

Doprovodné akce nebudou chybět ani v Jihlavě. „V pondělí 7. ledna od 14 do 16 hodin máme na Masarykově náměstí Tříkrálový svařák, v úterý pak Tříkrálový koncert Základní umělecké školy Jihlava v kostele sv. Jakuba. V sobotu 12. ledna bych čtenáře ráda pozvala na Tříkrálovou sbírku na ledě v rámci hokejového zápasu HC Dukla Jihlava,“ lákala mluvčí Oblastní charity Jihlava Barbora Živná.

Divadélka, živý betlém a koncerty jsou tradicí i na Havlíčkobrodsku a Humpolecku. „V Humpolci sbírku tradičně zahájí živý betlém, a to zítra od 9 hodin před farou na Horním náměstí. V sobotu 13. ledna se tam pak uskuteční ještě Tříkrálový koncert v režii pěveckého uskupení TUCET, a to od 16 hodin v koncertním sále tamní základní umělecké školy. Na Tříkrálový koncert zve i Přibyslav. Konat se tam bude zítra od 18 hodin ve farním sále farní budovy. Výtěžek ze vstupného z obou koncertů bude započítán do výtěžku Tříkrálové sbírky. Nesmím zapomenout ani na tradiční putovní divadélko Čtvrtý z mudrců ve farnosti Velká Losenice. Letos doputuje do Nížkova, kde na 70 dospělých a dětí sehraje příběh v neděli 6. ledna od 14 hodin,“ uvedla Slavíková.

Výtěžek Tříkrálové sbírky půjde na služby jednotlivých oblastních Charit. „Každá oblastní charita vekou část výtěžku věnuje na služby v daném místě. V Jihlavě část výtěžku půjde například na rekonstrukci budovy Centra pro sociálně znevýhodněné, na podporu humanitární činnosti – záchranné sítě pro lidi v nouzi, ale i na provoz Bárku – domácí hospic v Jihlavě,“ sdělila Živná.

Havlíčkobrodská Charita peníze využije na nové svozové auto pro své klienty. „Letos potřebujeme zakoupit devítimístné vozidlo pro každodenní svážení klientů s postižením do naší Sociálně terapeutické dílny. Zároveň peníze z Tříkrálové sbírky v našem regionu použijeme na rozvoj takzvané charitní záchranné sítě. Stručně lze říct, že lidem, kteří jsou v tíživé životní situaci a dostupné služby jim neumí pomoci, budeme moci poskytnout například potraviny, hygienu, ošacení nebo vybavení domácnosti s tím, že materiální pomoc vždy doplníme odborným poradenstvím a podporou v řešení jejich problémů,“ řekla s úsměvem Slavíková.

Loni sbírka na Vysočině vynesla přes deset milionů. V Havlíčkově Brodě koledníci vybrali do kasiček 2 360 880 korun, jihlavští tři králové 1 816 157 korun, na Pelhřimovsku pak lidé přispěli částkou ve výši 716 906 korun, na Třebíčsku 2 676 036 korun a na Žďársku se vybralo 3 313 085 korun.

„Z loňské Tříkrálové sbírky jsme mohli zaplatit 300 hodin práce sociálního a humanitárního pracovníka pro lidi v hmotné nouzi a zakoupit automobil pro poskytování terénních sociálních služeb. Dále jsme za vybrané finanční prostředky zakoupili vybavení pro Domácí hospicovou péči Iris a zaplatili 200 hodin práce zdravotních sester v této službě,“ zavzpomínala Dufková.