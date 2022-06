Benda po přiběhnutí přiznává drobné komplikace. "No teď je to horší. Už začínám cítit únavu a hlavně chytám křeče do nohou, hlavně do stehen. Zkusím si vyměnit boty a křeče snad povolí,“ věří Benda.

Když ve tři ráno vybíhal z Třebíče, cítil se prý skvěle. "To bylo úplně super, sice bylo chladněji, ale bylo to úplně ideální. Všechno bylo perfektní. Teď jak se otepluje, tak to půjde hůř,“ obává se.

S Jakubem Bendou překvapivě dobíhá k pizzerii také kamarád Martin. Ten se měl původně odpojit ve Velkém Meziříčí. "Dál už Martin nepoběží. Jestli ho Jakub ještě nepřekecá,“ vtipkuje Jakubův bratr Filip.

Ve tři ráno Jakub Benda vyběhl z Třebíče na Sněžku. Pro nemocné

Ještě než Benda usedne ke stolu na zahrádce pizzerie přivítá se s Helenou Nemetovou a jejím synem Tomášem, který trpí svalovou dystrofií. Přišli běžce podpořit.

Po chvíli přistane na stole před Jakubem Bendou obrovská pizza. "Od tří hodin ráno jsem snědl řízek, banán, pomeranč a kousek jablka. Vypil jsem asi čtyři litry tekutin,“ říká a bere si kousek pizzy. Nabízí ji také všem přítomným.

Na dnešní noc je hlášený déšť a bouřky. "Plánujeme, že bych dnešní noc přespal v karavanu. Uvidíme, jak se s tím popereme,“ sděluje Benda. "Jinak pokud nebudou bouřky nebo lijáky tak z počasí vyloženě strach nemám,“ doplňuje.

Ve tři ráno vyběhl Jakub Benda i s kamarádem Martinem z Třebíče. Čeká ho běh na Sněžku. "Další zastávku plánujeme někde u Stržanova. Chci zkrátit intervaly mezi přestávkami,“ říká Benda. A kdyby se křeče nelepšily? Pokud to nepůjde dojedu to i na kole. Mám ho v karavanu. Když nohy nebudou chtít, udělám to jinak,“ dodává.

Muž z Třebíče běží přes dvě stovky kilometrů na Sněžku kvůli svému synovi Filipovi. A také kvůli dalším dětem, které stejně jako syn trpí Duchennovou svalovou dystrofií.