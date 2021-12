Expozice betlémů je nyní ve dvou místnostech Schumpeterova domu a také ve dvoře. Město ale dostalo zpět vedlejší cukrárnu, kde jsou dvě větší a jedna menší místnost, do kterých lze výstavu rozšířit. Místo tam najde mimo jiné betlém z Dřevořezání, který má třináct set figurek a stále se rozšiřuje. Mohou tam být také betlémy z rodin. „Využijeme celý prostor v přízemí domu,“ těší třešťskou místostarostku Evu Požárovou.

Vše by mohli návštěvníci vidět poprvé příští rok při Dřevořezání. Vzhledem k možnosti získání devadesátiprocentní dotace neřeší celou akci samotné město, ale Mikroregion Třešťsko. „Nemělo by to stát více než dva miliony korun. Bude to zřejmě daleko méně, ale kalkulace ještě není,“ odhadla Požárová.

Tradiční Betlémská cesta městem se i letos přesune ve výrazné míře do virtuálního prostoru. Tam se může zapojit kdokoliv z celé republiky, stačí betlém vyfotit a snímek poslat do Třeště. Oproti loňsku je však letos připravená expozice v Schumpeterově domě, kde bude otevřeno ve všední dni od půl desáté do půl páté večer. Ve Štědrý den se otevře až v pravé poledne a stejně tak na Boží hod vánoční. Na Silvestra bude otevřeno jen dopoledne a na Nový rok jen odpoledne.

Dále je možné vidět betlémy v třešťské pobočce Muzea Vysočiny. Radnice zve i do firmy Podzimek a synové a do kostela svaté Kateřiny. „Kdo bude chtít, může tyto čtyři místa navštívit. Bude to na celé odpoledne,“ řekla Požárová k letošní podobě tradiční třešťské akce, která v minulosti čítala i osmnáct zastavení a lákala turisty z celé republiky.

Přesto je možné, že betlémy v některých rodinách budou přístupné, ale třeba jen den nebo dva. „V infocentru se návštěvníci dozví, zda má otevřeno i nějaká domácnost. Ale to nechme jako překvapení,“ řekl starosta Vladislav Hynk. „Je to trochu kostrbaté, ale nechceme rodiny ohrozit,“ pokračoval. „Většina vystavovatelů jsou senioři a rodinou během betlémské cesty prošlo třeba tisíc lidí. To riziko nákazy je velké,“ dodala vedoucí odboru kultury a propagace na třešťské radnici Romana Šťastná.