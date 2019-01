Jihlava – Případ zavražděného plameňáka v jihlavské zoologické zahradě se chýlí ke konci. Rodiče tří dětí, které plameňáka usmrtily, v prosinci splatí poslední splátku.

Incident se stal v březnu letošního roku, kdy se trojici dětí podařilo dostat do krytého prostoru plameňáků. Děti ve věku od šesti do deseti let jednoho opeřence usmrtily, druhý přežil s pohmožděninami.



Rodiče se po týdnu mediálního rozruchu vedení zoologické zahrady omluvili a navrhli mimo soudní vyrovnání vzniklé finanční škody. Jihlavská zoo tak částku vyčíslila na dvaatřicet tisíc korun, původní odhad byl však padesát tisíc.



„Splátky vypadají velice dobře. Po vyjasnění chodily v podstatě pravidelně a naše ekonomka mi to každý měsíc posílá, protože se na kauzu občas někdo zeptá. V listopadu to přišlo úplně bez problému. Předpokládám, že i prosincová splátka také přijde, protože se jedná o poslední část z celé částky,“ informoval tiskový mluvčí jihlavské zoo Martin Maláč s informací, že splatnost částky je do konce měsíce.

S doplacením finanční náhrady tak případ rodičů s vedením zoo skončí. Policie případ odložila již koncem března. „Trestní stíhání bylo nepřípustné vzhledem k věku pachatelů, kteří v době spáchání činu ještě nedovršili patnáctý rok svého věku, a tudíž ještě nebyli trestně odpovědni. Věc policisté postoupili s návrhem na projednání podle jiného zákona,“ řekla již dříve jihlavská policejní mluvčí Jana Kroutilová.