Právě nad jejich stavem se podivují někteří místní. „Šla jsem tudy nedávno s kamarádkou. Je fakt, že jsme se spolu bavily a nevěnovaly jsme příliš pozornost tomu, kam šlapeme a tak jsme několikrát zakoply. Když jsem tudy pak procházela sama, všimla jsem si, že vydlážděné plochy jsou místy velmi kostrbaté,“ podělila se o svou zkušenost Kamila Vítová.

Podle radnice jde však pouze o dočasný stav. „Je třeba si uvědomit, že průchod je umožněný stále stavbou. Nelze tedy hodnotit věci, které zatím nejsou dokončené. Co se týče pokládky kostek, postup je takový, že se plochy nejprve vydláždí a poté nastupuje do akce stroj zvaný žehlička, který velkým tlakem srovnává plochy do finální podoby,“ sdělil starosta města Pavel Pacal. „Tento krok nelze provádět zároveň s dlážděním, protože čas od času se někde něco doplňuje nebo mění. To, co je před radnicí, nebo velké části, které jsou vydlážděné, zatím nejsou přejety žehličkou a proto to prosím berme tak, že stále se jedná o stavbu. Povrchy by při dokončení měly být díky žehličce hezky srovnané,“ dodal.

Připravují se i další prvky, které doplní horní stranu Karlova náměstí. „Jde například místa s hlínou, kde porostou stromy. Ve středu náměstí jsou připravené retenční nádrže, které budou využít městští pracovníci pro zalévání zeleně,“ nastínila mluvčí radnice Irini Martakidisová.