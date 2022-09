Kraj považuje průměrné stáří autobusů za jeden z klíčových parametrů, ovliňující pohodlí a bezpečí cestujících. Dopravce tak musí zaplatit pokutu jeden milion korun.

Tourbus však žádá o její snížení na dvě stě tisíc korun. Argumentuje dlouhodobými dobrými vztahy mezi krajem a Tourbusem. Také tím, že šlo o nedorozumění. „Naše společnost měla za to, že jsou požadovaná kritéria na stáří vozidel splněna. (…) Naše společnost neměla v žádném případě v úmyslu porušit jakékoli závazky vyplývající ze smlouvy. Pokud bychom se o problému dověděli dříve, okamžitě bychom jej napravili,“ napsal v žádosti o snížení pokuty ředitel společnosti Jakub Dvonč.

Pokud by kraj dopravci nevyhověl, měl by existenční problémy. Podle Dvonče se Tourbus teprve vzpamatovává z pandemie, přičemž ekonomickou situaci společnosti výrazně zhoršilo rapidní zdražení nafty. Výše pokuty rovněž odpovídá třetině odměny, kterou společnost od kraje inkasovala. „Smluvní pokuta představuje zcela zásadní zásah do ekonomické situace firmy a její zaplacení by nám způsobilo značné hospodářské problémy,“ informoval Dvonč.

O osudu smluvní pokuty rozhodne v úterý na svém zasedání krajské zastupitelstvo.