V rámci hledání cesty, jak jezdit co neúsporněji, vyjely do ulic Jihlavy opět i naftové autobusy. „Předpokládáme, že se budou mezi nízkoemisními plynovými autobusy objevovat i starší naftové vozy do konce ledna,“ uvedl šéf dopravního podniku Radim Rovner.

Mluvčí magistrátu Radovan Daněk pak řekl, že další postup je na vedení města. Je pravděpodobné, že situaci vyřeší Jihlava na únorovém zasedání zastupitelů, případné zvyšování jízdného či další změny mohou cestující očekávat až v dalších měsících. Daněk pak vidí čtyři možnosti, jak mohou zastupitelé k situaci postavit.

1. Město zvýší příspěvek pro dopravní podnik

Jihlavský dopravní podnik měl letos dostat z rozpočtu sto pět milionů korun na provoz, další peníze jdou do prodlužování tratě na Bedřichov i nových vozů. „Rozpočet je stanovený, bude to zásek v řádu milionů korun, možná i desítek milionů,“ uvedl pro Deník radní pro dopravu a bývalý primátor Jaroslav Vymazal. Jak dodal, město musí zajišťoval i další služby veřejnosti a má před sebou i řadu velkých investičních akcí. Každou korunu z městské kasy tak musí zastupitelé obracet nejméně dvakrát.

2. Dopravní podnik zdraží jízdné pro všechny

Řešení, které se nabízí, ale zřejmě nebude fungovat, je zvýšit jízdné. V Jihlavě nyní dospělí zaplatí dvacet korun a mohou hodinu využívat Městskou hromadnou dopravu (MHD). Když jedou čtyři a méně zastávek, stačí jim desetikoruna. „Pouhým přenesením vyšších nákladů do jízdného odradíme cestující, trolejbusy to vyprázdní, a to je zbytečné,“ řekl Radek Popelka, lídr opozičního Hnutí ANO, které má v zastupitelstvu nejvíce křesel. „Chceme, aby byla MHD cenově přijatelná, zdražování vidíme až jako poslední možnost,“ dodal Vymazal.

3. Dopravní podnik upraví slevy na jízdném

Na republikové úrovni došlo k úpravám žákovského jízdného, podobnou cestou by se mohla vydat Jihlava. „Je spousta slev na jízdném, pro důchodce nebo děti. Nemuselo by se paušálně zvednout jízdné, mohli bychom upravit slevy,“ nastínil jednu z možnost Daněk a připomněl, že roční žákovská jízdenka pro děti ve věku od šesti do čtrnácti let vyjde na 730 korun.

4. Dojde k omezení spojů

Ani k tomuto kroku radní Jaroslav Vymazal nechce přistoupit. „Naší snahou je, aby MHD byla atraktivní, přitažlivá a je potřeba zachovat četnost spojů. Do omezení se nechceme dostat,“ vysvětlil Vymazal. Stejný názor má cestující Petr Šmergl. Podle něj nelze uvažovat o omezování spojů na jednotlivých linkách, MHD se prý stále ještě nevrátila do předcovidového rozsahu. „Další omezení provozu by znamenalo fatální poškození MHD z hlediska uživatelského komfortu doprovázené rizikem odlivu cestujících,“ usoudil Šmergl. Již nyní je prý dopravní obslužnost města nevyhovující, trvá absence nočních spojů.

Kombinace všech možností

Pravděpodobné je, že zastupitelé nakonec přistoupí ke kompromisu. „Přijatelným řešením je dorovnat zvýšené náklady dotací města a případně i částečným, ne ale drastickým, zvýšením jízdného, protože je nezbytné přinejmenším udržet cestující ve veřejné dopravě,“ odhaduje Šmergl. Že půjde o mix všech možností se shodují i Vymazal s Popelkou.

Jak dopravní podnik postupoval po krachu dodavatele energií



- Jihlava ví o krachu společnosti Lumius od minulé středy



– Nyní již má nové dodavatele elektřiny i plynu na dalšího maximálně půl roku, během té doby vypíše nové výběrové řízení



- Radek Popelka z opozice chce, aby vysoutěžený dodavatel byl spolehlivý a nešlo o „firmu s divným názvem a ještě divnější historií“



- Energetik města Jakub Schebesta říká, že se obvykle soutěží jen o nejlepší cenu, společnost Lumis byla navíc osvědčený dodavatel