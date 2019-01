Jihlava – Zástupci Kraje Vysočina, města Jihlavy a Správy železniční dopravní cesty včera v Jihlavě podepsali Dohodu o spolupráci při výstavbě centrálního dopravního terminálu.

Ilustrační foto | Foto: Deník/archiv

Podle hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka (ČSSD) jde o další krok, který by měl deklarovat skutečný zájem všech stran o vybudování dopravního terminálu u městského vlakového nádraží v Jihlavě.

„Výstavba centrálního dopravního terminálu v Jihlavě, který by se do několika let měl stát místem vzájemného propojení veřejné autobusové linkové dopravy, městské hromadné dopravy a drážní dopravy, má zohledňovat budoucí napojení na vysokorychlostní trať Praha – Jihlava," podotkla Monika Brothánková, mluvčí krajského úřadu.

Zúčastněné strany, a to včetně Českých drah, na základě deklarace vyjadřují společný zájem zahájit výstavbu dopravního terminálu nejpozději v roce 2019.

Už dříve byl vypracován projekt revitalizace městského nádraží. „V době přípravy projektů se hovořilo o rekonstrukci nádražní budovy, nástupišť a kolejišť odhadem za více než devět set milionů korun," připomněla Brothánková. Před nádražní budovou již vznikla úpravou prostor parkovací místa a k nádraží začala nově jezdit městská hromadná doprava.