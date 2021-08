„Máme eminentní zájem na tom, aby elektrárna fungovala i nadále a byla bezpečná. Neustálé prodlužování životnosti může znamenat technické problémy a jejich řešení se prodraží. Chceme, aby zde proto bylo zařízení, které bude fungovat a bude bezpečné,“ sdělil předseda sdružení Vladimír Měrka.

Harmonogram přípravy nového jaderného zdroje v Dukovanech



* červen – listopad 2021 – fáze bezpečnostního posouzení uchazečů

* prosinec 2021 – schválení seznamu dodavatelů pro výzvu k podání nabídek

* 2022 – 2023 – průběh tendru a jednání s dodavateli o nabídkách

* 2023 – schválení dodavatele

* 2023 - 2024 – jednání, finalizace a podpis smlouvy s dodavatelem

* 2029 – zahájení výstavby

* 2036 – uvedení do provozu

Podle vlády ale tendr fakticky běží. „Dodržujeme harmonogram konečných termínů. Samotné vyhlášení tendru může nastat teprve v momentě, kdy bude schválený zákon, což by mohlo být v září. V listopadu bude dokončené bezpečnostní posouzení a během dvou měsíců bude vyhlášený tendr. Faktem zůstává, že tři dodavatelé posílají podklady pro posouzení, čímž v podstatě zahájili tendr,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Ke spuštění nového bloku by tak mělo dojít v roce 2036.

Vyplněné dotazníky musí uchazeči odevzdat do konce listopadu. Poté začne začne rozhodování, které dodavatele přizve vláda do samotného tendru. „Cílem je hodnotit všechny potenciální dodavatele a získat informace potřebné pro zajištění bezpečnostních zájmů. Jde především o vyjasnění vlastnické struktury, dodavatelského řetězce, vazeb dotčených subjektů se státem, problémy s realizací projektů, transfer technologií a know-how,“ připomněl mluvčí Čezu Ladislav Kříž.

Na dodržování termínu chce dohlížet i Senát v rámci jednání u kulatého stolu. „Budeme nadále na stráži a hlídat, zda vše, co bylo slíbeno bude plněno. Jaderná energetika je pro tuto oblast a nejen pro kraj Vysočina důležitá. Není to jen o ekonomice, ale i životě a sociálních podmínkách lidí,“ komentoval předseda senátu Miloš Vystrčil.

Prodlužovat životnost nejde donekonečna

Dostavba Dukovan je důležitá i pro samotný kraj Vysočina. „Jde o klíčovou infrastrukturu. Naskočili jsme do rozjetého vlaku, pod Radou kraje funguje komise pro dostavbu, která jedná s dotčenými aktéry. Chceme být i nadále partnery jak na místní, tak i státní úrovni a jsme připraveni pomoci s tím, co bude v rámci dostavby v našich silách,“ řekla náměstkyně hejtmana Hana Hajnová.

Jedním z témat bylo také prodlužování životnosti současných čtyř výrobních bloků dukovanské elektrárny. Jejich provoz není časově omezení, podmínkou je ale plnění podmínek. „Jakmile by jedna nebyla splněna, znamenalo by to, že povolení o provozu pozbývá platnosti. Bloky mohou být v provozu tak dlouho, jak to bude bezpečné, zatím to vypadá na šedesát let. Ale konec je otevřený,“ informovala předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová.