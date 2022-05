Nikdo v kraji štěrkopísek netěží, přestože je na Vysočině několik jeho nalezišť. To může podle Těžební unie a České geologické služby představovat do budoucna problém, pokud ostatní kraje přestanou surovinu dovážet. Vytipovaly proto několik lokalit, kde by případná těžba byla možná. Jedno z nejvhodnějších míst se nachází u obcí Kozlov a Velký Beranov na Jihlavsku.

Ta přijde ideální geologovi Josefu Godánymu k těžbě z několik důvodů. „Má požadovanou kvalitu i objemy. Je to ověřené. A na rozdíl od jiných míst je dobře přístupná. Tato podmínka by například představovala komplikaci ve vytipované lokalitě Kožlí. Ta je zaklíněná mezi obcemi, což by představovalo problém,“ vyjmenoval geolog rozdíl, který Kozlov odlišuje od jiných nalezišť.

Výhodou má také být napojení na dálnici. „Tohle je velmi důležité. Distribuce a zásobování jsou totiž podstatné. Právě tohle ovlivňuje cenu suroviny. Zmizela by tak přirážka, která vzniká deficitním krajům, když musí štěrkopísek dovážet odjinud,“ porovnal Godány. „Jsou to až desítky kilometrů. Rozdíl udělá už ložisko do vzdálenosti padesáti kilometrů. Regionu to pomůže,“ doplnil své hodnocení geolog Josef Godány.

Otevření lomu by ocenil Kamil Kalný. V blízkosti obcí totiž má prodejnu písku či kameniva. „Materiály, které dovážím, jsou i ze vzdálenosti více než sto kilometrů. To už je pěkná štreka, která se prodraží,“ prozradil Kalný, proč by si zprovoznění přál. Zároveň si však nemyslí, že by se to podařilo zprovoznit. „Nevěřím tomu. Bavili jsme se o tom na obci. Podle mě to ztroskotá kvůli zásahům do přírody. V blízkosti je totiž plocha s vodou, to by ji mohlo ovlivnit,“ dodal Kalný.

Podle Godányho to naopak bude pro životní prostředí přínosné. „Ochrana vody je důležitá. Tu nechce narušit nikdo. Doprava surovin z Jihomoravského či Jihočeského kraje naopak více zatěžuje životní prostředí. Zvyšuje se tím uhlíková stopa,“ vysvětlil. A doplnil, že samotné schválení je běh na dlouhou trať, která bude vyžadovat veřejnou debatu. „Poslední lom se myslím v Česku otevřel někdy před třiceti lety,“ podotkl Godýny.

Štěrkopísek se musí na Vysočinu dovážet



- Česká geologická služba vytvořila analýzu vhodných ložisek v kraji



- Jako nejlepší místo se jeví ložisko u Kozlova na Jihlavsku



- Podle geologů má dobrou kvalitu i objem



- Zároveň má poblíž silniční síť