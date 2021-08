Dráha dala, dráha bere. S příchodem železnice spojila svoji historii a vzestup obec Leština na Havlíčkobrodsku. Dnes se naopak obyvatelé obce dráhy bojí.

S kolejemi a zastávkou přišel do Leštiny kdysi pokrok. Dnes proti dalším kolejím obec protestuje. | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni

„Počátkem 20. století byla Leština malou vsí s několika chalupami,“ popsal historii Leštiny starosta Karel Krajíček. Všechno změnila v roce 1921 železniční trať do tehdejšího Německého Brodu. „Trať měla původně vést kolem Habrů, ale tamní radní to zamítli. Naopak v našem katastru se dráha setkala s nadšením. První zastávka u nás se paradoxně několik let jmenovala Habry,“ dodal Krajíček. Jak zdůraznil s dráhou přišel tehdy do Leštiny pokrok.