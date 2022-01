Nevnímám to jako politický tlak. Je to žádoucí s ohledem na naše ambice. Vidím před námi skvělý příběh: Přechodné působení v Pelhřimově, návrat do nové arény, postoupit do extraligy, stabilizovat se v ní, dorovnat a předstihnout Kometu Brno v počtu titulů a zase být tím nejúspěšnějším klubem československého a českého hokeje. Pevně věřím, že nalezneme partnery, kteří nám uvěří, nadchnou se s námi a budeme společně usilovat o naplnění tohoto příběhu.

Takže nejde o to, že se město zbavuje klubu?

Kdepak, tak to v žádném případě není. Město od Dukly nedává ruce pryč. Město bude nadále partnerem klubu, co se provozu arény a zimáčku týče, tedy rozumějte také partnerem pro mládež, amatérský sport a veřejnost.

Podobné snahy o privatizaci v minulosti už byly a nikdy to nedopadlo. Myslíte si, že teď to vyjde?

K předchozím záměrům, ať už to byl kdokoli, není třeba se vyjadřovat. Nevěnujeme se zájmům jednotlivce, ale zájmům společným.

Nyní je výchozí situace značně odlišná. To by mohlo vyjít, že?

Já jsem pro to nadšený. Nemám rád obecné fráze jako rád bych, věřím, a podobně. Já pro to něco dělám, vkládám do toho své úsilí, emoce, zkušenosti, kontakty. Myslím, že to máme připravené dobře a pracujeme na tom, aby se to podařilo.

Část veřejnosti je skeptická, říká, že se nikdo nenajde…

Nabízíme příběh jednoho z nejslavnějších klubů československého a českého hokeje, HC Dukla Jihlava. Chci partnera nebo partnery, kteří mi uvěří. Ve stejném stylu jsem před šesti lety zakládal Spolek fanoušků HC Dukla Jihlava, přijali jsme bezmála tři sta členů. To je úspěch. Dávají dvanáct set ročně, my pak přes členské příspěvky nezištně podporujeme klub. A tak, jak mi stovky lidí uvěřily a sdílely mé nadšení klubu pomáhat, stejně tak sázím na to, že se podaří změna vlastnické struktury.

To asi není otázka měsíce nebo dvou…

Ta jednání budou na x měsíců. Významnou roli bude hrát nová aréna, kde stále neznáme definitivum. Sázím také na pana Ščerbana, v klubu není větší autority. Má zkušenosti s tuzemským i mezinárodní hokejem, působí na svazu a při změně vlastnické struktury by měl hrát důležitou roli.

Petr Ryška chce letos jen monitorovat zájem. Není to zbytečně opatrný postup? Nebylo by lepší co nejdříve podepsat smlouvu se zájemci, kteří by pak mohli i promlouvat do podoby Horácké arény?

Je to tak. Rok 2022 jsme si dali na to, abychom zjistili situaci v Česku. Zájemce, jejich ochotu, finanční možnosti a tak dále. Pořád ale bude čas, aby partner nebo partneři promlouvali do podoby interiéru, exteriéru, mohou mluvit ke gastru, ke skyboxům, na to je spousta času. Zapojení soukromého sektoru do podoby Horácké arény obecně je možné, ale spíše formou daru. Nemůžete si koupit kousek střechy.

Má tam být běžecký ovál. S trochou nadsázky by si mohl investor koupit třeba jednu dráhu.

Ta dráha by tam vůbec neměla být. V momentě, kdy šetříme na pozemních stavbách a technologie přemístíme na střechu, nedělejme tu dráhu vůbec. Bude to náročné na provoz, bude třeba měnit povrch, musí tam být kamerový systém, dohled správce… Dejme tam místo dráhy solární panely a bude to.

Budou mít noví majitelé možnost mluvit i do sestavy A týmu a mládežnických výběrů?

Dukla a zapsaný spolek mládeže jsou dvě právnické osoby. My jsme si řekli, že chceme zlepšit postavení A týmu a finančně ho stabilizovat při návratu do extraligy. S tím souvisí i podpora mládeže. Ta je na velice dobré úrovni a abychom jihlavské odchovance posouvali výše, potřebujeme extraligu. Očekávám, že noví vlastníci budou mládež podporovat. A jestli budou noví vlastníci chtít mluvit do sestavy? Kdo by nechtěl? Očekávám, že na rozhodování už nebudou jen pan Ščerban a trenéři. Mělo by být ne právo, ale povinnost nových majitelů zajímat se o hráče, kteří budou za Duklu hrát.

Odhadovaná hodnota Dukly je v řádech milionů korun, což není v obratu nadnárodních firem až tak vysoká částka. Není to vyloženě málo?

Je to o tom, že když si koupíte opici, musíte mít také na banány. Kdo nebude mít na banány, ve vší slušnosti z toho vypadne. A to není zájem města. Jihlava nechce prodat svůj podíl za každou cenu, cílem je najít strategického partnera nebo partnery. Ideální by bylo, kdyby někdo složil na transparentní účet půl miliardy a řekl, tady máte padesát milionů na každý z příštích deseti let. To by se mi strašně líbilo. Určitě to není tak, že řešíme prodej podílu v nějaké hodnotě. Řešíme to, co bude potom. Hodnota Dukly bude přirozeně klesat. V Pelhřimově některé hráče mít nebude a hodnota klubu může být v nižších jednotkách milionů.

Nemůže být problém s provozováním Horácké arény, když radnice nijak netají, že to bude ztrátová záležitost?

V bodech, které jsme zpracovali pro zájemce, je důrazně uvedeno, že město jako minoritní vlastník Dukly a zároveň vlastník té nemovitosti se zavazuje k dotaci provozu ledových ploch. Provoz bude náročnější než u stávajícího Horáckého zimního stadionu a ztráta může být i vyšší. Nebavíme se ale o závazku nového partnera či partnerů vedle koupě podílu a těch x desítek milionů, kterými bude chtít pozvednout A tým na cestě do extraligy. Nebavíme se o tom, jakou měrou by měl pokrývat ztrátovost. Město nyní dotuje stadion zhruba patnácti miliony a dovede si představit, že stejnou částku bude dávat i nadále.

Vidíte jako řešení, že by se HC Dukla Jihlava změnila na akciovou společnost a akcie by si mohli koupit fanoušci?

Já jsem byl pro transformaci na akciovou společnost z mnoha důvodů. Ovšem s největší pravděpodobností to bude muset zůstat společnost s ručením omezeným, jenom se změnou vlastnické struktury.

Proč?

Jestliže by mělo dojít k transformaci na akciovou společnost, pravděpodobně by se mělo vypsat výběrové řízení na provozovatele. U stávající s. r. o. by se vypisovat snad nemuselo. Myšlenka byla, že budou dva typy akcií. Nazývejme je třeba A a B. Byl by předem určený okruh akcionářů typu A, tam by nebyl veřejný úpis, prodej akcií by schvalovalo zastupitelstvo. Veřejným úpisem by pak byla oblast akcionářů typu B – fanouškovské, dárcovské, věrnostní akcie, nazvěme to, jak chcete. A tento typ akcí by měl za účel nalít do klubu prachy, třeba šedesát milionů, které klubu poslouží jako základní stavební kameny. Tyto akcie jsou omezeny na právech, (ne)vyplácení dividendy, (ne)účasti na valné hromadě, přednostní právo odkupu má vždy akcionář typu A a podobně. U takového typu akcií by bylo vhodné využít i takzvaného emisního ážia. Koupí takové akcie může klubu pomoci prakticky kdokoli.

Pak je ještě možnost, že se najde silný sponzor nebo ještě lépe mecenáš. Ten ale asi na obzoru není, že?

Velmi jsem si cenil snahu pana Vaculíka z PSJ podporovat FC Vysočina. Takového donátora bychom přesně potřebovali. Nebo kdyby Martin Prokop nezávodil v autech, ale hrál hokej, tak se máme dobře s Jipocarem (úsměv).

Kdo je Rostislav Krutiš



- 19. ledna oslavil čtyřicáté narozeniny



- bydlí v Jihlavě



- s partnerkou má dvě dcery



- je předseda výboru ve Spolku fanoušků HC Dukla Jihlava, který začal fungovat v prosinci 2016



- dříve aktivně sportoval, nyní se jeho volný čas točí kolem rodiny a podpory Dukly, sbírá artefakty o historii hokeje v Jihlavě



- jako sportovce uznává Pavla Nedvěda, u kterého se mísí sportovní a lidské kvality