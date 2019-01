Jihlava – Michal Důras: Jsme v euforii, mohlo by to klapnout i v semifinále.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Libor Plíhal

Mohou jenom získat. Čtvrtou semifinálovou sérii za posledních pět sezon rozehrají v pondělí hráči jihlavské Dukly. V rozhodující bitvě o postup do baráže o extraligu se jim tentokrát postaví nejlepší tým základní části první ligy, Piráti Chomutov.

Karty jsou před startem této série rozdány poměrně jasně. Vysokým favoritem jsou Chomutovští, kteří základní část postupně proměnili ve vlastní show.

Ve čtvrtfinále se sice trošku zapotili s Ústím nad Labem, ale i tak celkem v poklidu postoupili do semifinále. „Naše dominance ze základní části je pryč," je si vědom kouč Pirátů Břetislav Kopřiva oblíbeného rčení, že play-off je zcela jiná soutěž. „Nikdy nemůžete odhadnout, co s hráči atmosféra play-off udělá, jak to všechno zvládnou psychicky. Přesto věřím, že tým je dostatečně silný a kluci mají odhodlání cíl splnit."

Tím je pro Severočechy okamžitý návrat do extraligy, ze které vloni vypadli. A Chomutov zatím naznačuje, že ze své cesty nehodlá uhnout. „Nemá cenu nic předem vymýšlet. Půjdeme zápas od zápasu a uvidíme," nevzdává se před semifinále proti silnému soupeři gólman Dukly Lukáš Sáblík. „Podle mého to bude opět vyrovnaná série, vyhrát může Chomutov i my. Pokud budeme mít sílu, protože jsme hráli o zápas víc, a všechny byly hodně vysilující, tak se může stát cokoliv. Každopádně se o postup popereme."

A sil má, podle dalších hlasů z kabiny, Dukla opravdu dostatek. „Času na regeneraci bylo dost. Je to play-off, není nač se šetřit. Půjdeme do toho od podlahy, nebudeme na úspěch čekat, chceme tomu jít naproti," hlásí bojovně útočník Michal Důras, který rozhodl sedmý duel s Kladnem.

Obdobně hovoří i trenér Petr Vlk. „Sil máme dost," hlásí s tím, že bude hráčům ordinovat stejný herní styl jako proti Kladnu: „My ani nemůžeme hrát jiný hokej než ve čtvrtfinále. Budeme chtít nabídnout především to, co nás zdobí celou sezonu."

Také Dukla má letos vysokou ambici. Chtěla by si konečně také vyzkoušet rozšířenou baráž. Tato série tak nabídne souboj hodně namotivovaných týmů. Větší tlak však přesto bude na Chomutov.

Ještě nemají splněno

Může podvědomí zapracovat negativně i na další velkém favoritovi, jako se to zřejmě stalo i kladenským hráčům? „Jejich nevýhoda, podobně jako Kladna, může být v tom, že oni prostě musí postoupit. To by je mohlo trošku svazovat, zatímco my jsme nyní trošku v euforii. Věřím tomu, že by to mohlo klapnout," je přesvědčený Důras. „Ale také my máme jednoznačný cíl. Jestliže ho chceme naplnit, tak musíme Piráty vyřadit. Do semifinále půjdeme stejně, tedy s pokorou a s tím, že je můžeme překvapit. Budeme hrát naplno, v každém play-off se může stát cokoliv."

V jihlavské kabině tedy evidentně panuje pohoda, po výhře v souboji s Kladnem celkem pochopitelná. „Ale splněno nemáme," potvrzuje i jednatel Dukly Bedřich Ščerban, který mančaftu věří i v nadcházející sérii. „Tenhle tým má ohromnou vůli a velké hokejové srdce. Na hráčích bylo vidět i ve čtvrtfinále, že si hru užívají. Samozřejmě chceme jít ještě dál, takže budeme bojovat. Ale je to jenom sport, postoupit může jen jeden."