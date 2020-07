Podle mluvčího elektrárny Jiřího Bezděka je zásadní, že se celá tato skupina technických pracovníků skládá ze zaměstnanců, kteří mají pracovní zařazení v objektech vně hlavního střeženého areálu. Tudíž v prostoru za turnikety nikdo nakažený není. „Nemusíme měnit směnový režim, není přímo ohrožena obsluha jaderného zařízení,“ zdůraznil mluvčí.

První případ nákazy na Dukovanech za celou dobu pandemie nového koronaviru byl mladý muž, kterého minulý týden hospitalizovali na infekčním oddělení třebíčské nemocnice. Z toho důvodu na infekčním okamžitě začal až do odvolání platit zákaz návštěv. „Má mírný průběh nemoci a kdyby nebyl z Dukovan, tak je podle mého soudu dávno doma. Ale znáte to, jde o významný strategický provoz, je nutná nejvyšší obezřetnost. Bude už co nevidět propuštěný domů,“ zmínil hygienik Kos.

Ostatní dva nakažení jsou podle jeho vyjádření v domácím léčení. „Jsou téměř bezpříznakoví. Možná je trochu bolí hlava. Ale koho dnes občas nebolí hlava. Člověk to na sobě mnohdy ani nepozná, že má Covid-19,“ řekl hygienik.

Mluvčí Jaderné elektrárny Dukovany zopakoval, že zaměstnanci v celém areálu opět nosí od minulého týdne roušky, dodržují rozestupy – což je mimochodem docela nepohodlné třeba v jídelně. Všude je dezinfekce, každému se měří teplota při vstupu. Kdo může, pracuje z domova.

„A co vím, tak mají zaměstnanci jezdit s rouškou v autobusech na svozových linkách, které se týkají elektrárny,“ dodal hygienik Kos.

Dukovanské autokino pod věžemi kvůli aktuální situaci přerušilo promítání, nebude v provozu ani tento víkend. Infocentra na Dukovanech a dalešické vodní elektrárně jsou uzavřená do odvolání.

Jiné nové případy nakažených aktuálně na Třebíčsku nepřibyly.