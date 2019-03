Vývoj nemocnosti byl v minulém týdnu v jednotlivých okresech rozdílný. Na Havlíčkobrodsku a Jihlavsku nemocnost mírně klesla, na Pelhřimovsku nepatrně stoupla. Na Třebíčsku ubylo významných 15 procent nemocných, na Žďársku jich naopak 17 procent přibylo.

Přibylo také dalších pět závažných případů onemocnění chřipkou. „Na Pelhřimovsku jsme zaznamenali další případ úmrtí na chřipku, nemoci podlehl muž, ročník 1951,“ doplnila ředitelka protiepidemického odboru na Krajské hygienické stanici Kraje Vysočina Alena Dvořáková.

Celkem tak bylo v letošní chřipkové sezoně na Vysočině zatím evidováno 29 závažných případů onemocnění, v šesti případech pacienti zemřeli. Loni zemřelo na Vysočině na chřipku celkem 11 lidí.

V rámci celé České republiky došlo v uplynulém týdnu k poklesu nemocnosti o deset procent, aktuálně je v zemi 1325 akutních respiračních onemocnění na sto tisíc obyvatel. „Podle oficiální zprávy, kterou vydalo Ministerstvo zdravotnictví, má chřipková epidemie již jen regionální charakter,“ připomněla Alena Dvořáková.

Nejvíce nemocných, 1768 na sto tisíc obyvatel, zůstává v Libereckém kraji. I tam se jedná o pokles před týdnem hlásil Liberecký kraj 1848 případů. V dalších krajích je vesměs přes třináct set nemocných.

V tomto týdnu by měly vývoj nemocnosti na Vysočině pozitivně ovlivnit jarní prázdniny. „Pokud nenastane druhá vlna nemocnosti, epidemie by mohla skončit,“ odhadovala Alena Dvořáková.

V minulém týdnu pokračovalo rušení zákazu návštěv v lůžkových zařízeních v regionu. Už v osmém týdnu byly zrušeny všechny zákazy návštěv na Třebíčsku, na konci devátého týdne nastala stejná situace na Havlíčkobrodsku.

V pondělí 4. března v poledne zůstávalo v platnosti posledních pět zákazů návštěv ve zdravotnických a sociálních zařízeních na Vysočině. V týdnech, kdy epidemie kulminovala, tedy v polovině února, nesměly návštěvy současně do více než dvou desítek lůžkových zařízení na Vysočině.

V letošním roce chřipková epidemie na Vysočině dosáhla vrcholu v šestém kalendářním týdnu, kdy bylo v kraji 1732 akutních respiračních onemocnění na sto tisíc obyvatel. Ve stejném týdnu letos vrcholila i celorepubliková epidemie, a to při 1757 nemocných.

Zákazy návštěv v lůžkových zařízeních na Vysočině

(stav ke 4. březnu)



OKRES HB

žádný zákaz návštěv

OKRES JI

Alzheimercentrum Jihlava od 7. 2 do odvolání

Psychiatrická nemocnice Jihlava od 16. 2. do odvolání

OKRES PE

Nemocnice Pelhřimov od 6. 2. do odvolání

OKRES TR

žádný zákaz návštěv

OKRES ZR

Nemocnice Nové Město n. Moravě od 9. 2. do odvolání

(na jednotkách intenzivní péče ARO, chirurgie, multioborová JIP interna+neurologie)

Seniorpenzion, Horní, Žďár nad Sázavou od 12. 2. do odvolání

Zdroj: KHS Kraje Vysočina





Nemocnost na Vysočině v 9. kalendářním týdnu



Region 8. TÝDEN 9. TÝDEN ZMĚNA



Okres HB 1495 1451 -3 %

Okres JI 1218 1188 -3 %

Okres PE 1403 1422 +1 %

Okres TR 1367 1165 -15 %

Okres ZR 1270 1490 +17 %

Kraj Vysočina 1339 1335 0 %

Česká republika 1437 1325 -10 %

Zdroj: KHS