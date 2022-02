Lidé mají problém s výběrem peněz, protože řada bankomatů nefunguje. „V lékárnách je apokalypsa, vykupují se léky a zdravotnické potřeby. Co se týče obchodů s potravinami, tam to tak hrozné není. Zásobujeme se těstovinami, pohankou a konzervami, prostě tím, co vydrží v případě nouze," popsal Deníku Rovnost Orest Slyusar z obce Stebnyk, která se nachází ve Lvovské oblasti. Jedná se o dědu reportérky.