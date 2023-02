Fakírem se Petr Kozák stal právě díky tomu, že vyrůstal v Pelhřimově. „Jako náctiletý klučina jsem dělal brigádníka v Agentuře Dobrý den. Ta se právě stará o rekordy a kuriozity. A tam jsem právě vídal podobné blázny. Tak jsem si řekl, že to taky vyzkouším. Zjistil jsem, že jsem schopný dělat to samé, co oni,“ vzpomíná Kozák na své začátky.

Nedělá mu problém skákat po střepech. Nechá po sobě projít stokilové muže, zatímco leží na hřebících, nebo si své tělo nechá otírat ohněm. „Za mě je tohle všechno o vůli. Lidské tělo totiž dokáže vydržet neuvěřitelné věci. Snažím se postupně vymýšlet nové prvky. Používám například i lože z ostnatých drátů nebo jen s připínáčků. Těch jsem použil přes dva tisíce. To je už oříšek si na ně lehnout. Ale i to jde,“ popisuje své dovednosti muž z Pelhřimova.

Překážkou tak při vystoupeních často bývají vnější okolnosti. „Hlavně jde o počasí. O víkendu jsem vystupoval v Polné a člověku není úplně teplo, když v zimě vystupuje polonahý a bosý. Mám pak znecitlivělé tělo, takže vjemy vnímám trochu jinak. Vystupoval jsem jednou i v mínus patnácti stupních u Vltavy. To bylo horší,“ říká fakír. A dodává, že lepší to není ani v létě. „To jsou pak zase hřebíky, na kterých ležím, rozpálené od sluníčka,“ přibližuje úskalí své profese.

I když se fakírství věnuje přes dvacet let, musí být stále opatrný. „Každý vnímá nebezpečí trochu jinak. Když je člověk v kontaktu s ohněm, žár cítí. V zimě na druhou stranu zahřeje. Ještě jsem se nesetkal s něčím, co bych si nezkusil. Ale každý má jiný práh bolesti. I já jsem postupně trénoval. Nenechal jsem na sebe hned stoupnout stokilového chlapa,“ ujišťuje Kozák. Ten do vystoupení zapojuje i diváky, nechává je na sebe lehnout. „Ať si to sami vyzkouší a zjistí, že nejde o žádný podvod,“ doplňuje.

Zapojuje se i manželka s tříletou dcerou

Při vystupování mu často pomáhá partnerka a nově i tříletá dcera. „Partnerka má pro změnu blízko k šermířství a ohnivé show. Tak jsme to spojili. Vloni se k nám poprvé sama od sebe připojila i dcerka. Bývala dříve divákem. Viděla, že na sebe nechám šlápnout lidi. Tak jednou přiběhla, že na mě stoupne ona. A teď už sama od sebe pomáhá víc,“ vysvětluje otec spokojeně.

Jelikož Petr Dragon Kozák pochází z Pelhřimova, podařilo se mu do knihy rekordů zapsat. „Ale byl jsem v ní tak dva roky, než mě někdo překonal. Šlo o běh s vycpanou kozou na vyhlídkovou věž. Ve věži žil totiž kdysi hlásný, který tam choval kozy. Vždycky je tedy musel snést a vynést. Tenkrát jsem zvládl věž vyběhnout za nějakých třiačtyřicet vteřin,“ uzavírá vyprávění fakír Petr Dragon Kozák.