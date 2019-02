Kaliště – Na folkový festival FolKaliště, který se uskuteční již tento víkend, přijíždí stále více slovenských návštěvníků.

Podle jednoho z organizátorů festivalu, Jiřího Kutiše, popularita festivalu každoročně stoupá. „Výsledkem je letošní dvanácté místo v anketě Zlatá jeřabina za oblast kulturní počin roku," pochvaloval si Kutiš.

Zastánci festivalu se mohou těšit na jednadvacet folkových vystoupení během dvou dnů. Čekají na ně jak stálice festivalu, k nimž patří například formace Devítka, tak i nováčci. Z nich Jiří Kutiš upozornil na skupinu Kamelot a na vystoupení Bokomary s Naďou Urbánkovou.

Páteční program odstartuje v 18 hodin hudební skupina Marod. Jako poslední v ten den vystoupí tři chlapíci z trampské, folkové a country hudební skupiny Hop Trop, kteří budou posluchače bavit až do půlnoci. Letošní pátý ročník festivalu přichystá hned několik novinek. Mezi ně patří i druhá scéna nazvaná Totem, na jejímž pódiu budou hudebníci vyhrávat v sobotu již od 10 hodin dopoledne. Další účinkující zde budou vystupovat až do 13 hodin.

Hrát se bude i dopoledne

„Druhou scénu postavíme u chaty přímo u totemu, proto ten název. Každý rok jsme v sobotu pořádali jen odpolední program, takže se hrálo až ode dvou a do té doby tu bylo ticho. A to jsme se rozhodli změnit," uvedl s úsměvem Kutiš. Podle Kutiše bude pro oba večery připravený oheň, u kterého se již tradičně hraje a zpívá až do ranních hodin.

Organizátoři akce připravili program také pro ty nejmenší, například cvičení hry na bubny, loutkové divadlo nebo lanové centrum. Zájemci se mohou ubytovat ve vlastních stanech přímo nad scénou festivalu. Přípravu občerstvení zajistí samotní pořadatelé. (dš)