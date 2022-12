Podobného názoru je i Martin Juchelka. „V Třebíči a celkově na celé Vysočině lidé na nějaké velké slevy podle mě nejsou moc zvyklí. Není to tady jak třeba v Praze nebo v Brně, kde se lidé hned po svátcích vypraví do obchodů, aby nakoupili i to, co vlastně vůbec nepotřebují, jen když je to se slevou,“ domnívá se Juchelka.