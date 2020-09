Téma řešící se desítky let se dostalo do centra pozornosti krátce před krajskými volbami. „Jako vystudovaného fyzika mě velmi mrzí, že se z takto odborného tématu dělá politika,“ řekl Pavel Pacal, starosta Třebíče a kandidát za Starosty pro Vysočinu.

Slova politiků nenechávala v klidu pirátskou jedničku Hanu Hajnovou. Během jejich proslovů nesouhlasně gestikulovala, dělala si poznámky a pak se ujala slova. „Stále se někteří zaklínáte tím, jak je to vysoce odborné téma, jak je hrozně těžké z politické úrovně to rozhodnout, tak by mě zajímalo, kde jste načerpali odbornost k dostavbě pátého bloku Dukovan,“ rozohnila se.

Trnem v oku nejen pro ní je velice špatná komunikace Správy úložišť radioaktivních odpadů s obcemi. „SÚRAO se chová jak podomní prodejce vysavačů. Viděla jsem několik prezentací a nepřesvědčili mě, že jsou odborníci na cokoliv a už vůbec ne na hlubinné úložiště,“ nebrala si servítky.

Je však nasnadě, že o umístění úložiště nebude nakonec rozhodovat kraj. Bude to rozhodnutí na celostátní úrovni, své slovo by ale měly mít i starostové z dotčených lokalit. Například Pacal prý zná obce, kde úložiště nechtějí, ale i takové, kde ho chtějí. Předpokládá se totiž, že s vybudováním budou spojené slušné peníze. „Jestli za to budou finanční kompenzace pro obce, ať si to ty obce rozhodnou sami,“ usoudila Simona Kafoňková zastupující Trikolóru Soukromníky.

„Jestli bude úložiště u Hodonína, u Třebíče, u Příbrami nebo pod Staroměstským náměstím, to nechť rozhodnout odborníci,“ přidal svůj názor Petr Chňoupek z Moravského zemského hnutí. „Jsem starostou jedné z dotčených lokality, takže my jsme teď odborníci, na které se to všechno shodí,“ odvodil si Zdeněk Dvořák, lídr koalice Pro TOP Vysočinu a starosta Dolní Cerekve. Nedaleko ní se v lokalitě Hrádek uvažuje o úložišti, ač se jedná o evropské rozvodí.

Že by ale byla správná cesta nenechat rozhodování na skutečných odbornících si třeba lídr ODS a STO Vít Schrek nemyslí. „Pokud laici budou rozhodovat, co je dobře a co je špatně, tak v této republice přestaneme platit daně, to vám garantuji,“ prohlásil.

Kaňkovský, který je zároveň poslancem, bude podle svých slov požadovat pozastavení všech příprav na deset let, během kterých mohou vědci přijít na jiný způsob využití vyhořelého paliva. Bude chtít také přepracování státní koncepce týkající se hlubinného úložiště a zakotvit v zákoně roli obcí.

Jednička pirátů dále kritizovala, že stát neinvestuje do výzkumu dalšího využití použitého paliva. To je nový název jaderného paliva, které bylo dříve označované za vyhořelé. „Je úsměvná myšlenka, že odborníci z kraje Vsočina vyřeší tento celosvětový problém,“ odpověděl na její slova Pacal.

Na debatě byl i Zdeněk Souček z Rudíkova, který je starostou v další dotčené lokalitě, Horka na Třebíčsku. „Pokud přibude nový jaderný zdroj, bude potřeba hlubinné úložiště podstatně větší a daleko dražší,“ řekl v souvislosti s novým blokem Dukovan a cenou elektřiny. Z té by se mělo teoreticky na úložiště vydělávat, praxe je však jiná.

Střípky z debaty, aneb co zajímavého zaznělo na debatě kandidátů na hejtmana

Na otázku Jak vnímáte současnou situaci spojenou s covid?



Simona Kafoňková (Trikolóra)

„Virus je nebezpečný tím, že je mnohdy bezpříznakový na rozdíl od klasické chřipky, která se projeví do dvou až tří dnů. Apelujme na zdravý rozum. Od lékařů slyším, že mají větší strach na silnici, že je srazí kamion, než že by zemřeli na covid. Myslím poté, jak se vyvinula situace na jaře.“



Pavel Pacal (Starostové pro Vysočinu)

„Roste počet lidí v karanténě z řad pedagogického sboru. To může paralyzovat školství, kdo potom bude učit? Nebudou muset být školy zavírány?“



Vítězslav Schrek (ODS)

„To byl hezký ekonomický úhel pohledu, podívat se na zadlužení vůči HDP . Ale 500 miliard zůstane pořád 500 miliard. Vypnuli jsme ekonomiku za 500 miliard a chodili jsme tři měsíce po lese v rouškách.“

„Personál v domovech pro seniory nesundal za posledních šest měsíců roušky. Jestli si někdo myslí, že my jsme si tam užívali dovolenou, tak jako někteří politici v Řecku, tak to není pravda.“



Josef Zahradníček (KSČM)

„Odborníci by se měli umět domluvit za zavřenými dveřmi, aby výstupy byly jednotné. A nedělo se to, co se děje, kdy si například dělají legrácky z nastupujícího ministra a různá děcka si myslí, že to není v nepořádku.“



Na otázku chybějících lékařů v menších městech a vesnicích a dlouhé čekací lhůty



Jiří Běhounek (ČSSD)

„Podívejte se na pozici zdravotních pojišťoven, nikdo je nedokázal srovnat do brázdy.“



Na otázku Jak to kandidáti vidí s úložištěm odpadu?



Hana Hajnová (Piráti)

„Vytvořil se tady takový krásný oxymorón. Zaklínáte se SÚRAEM, ale mě svou komunikací nepřesvědčili. Nekoupila bych si od nich ani propisku.“