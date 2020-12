Další podnět pro zrekonstruování staré hospody byla informace paní Macháčkové o otevření zámku Maleč od června 2018. To je takový ten pocit, že teď je ta příležitost a člověk musí zabrat, protože je to má cesta… Velkou oporou nám byla paní Markéta, která chtěla jít do projektu s námi. Pomáhala nám při opravách domu č. 18 její rodina i další přátelé a naše rodiny. Díky této podpoře se nám podařilo krámek otevřít už 22.6.2018.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni a archiv Hany Novákové