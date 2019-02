Vysočina - Jedenáctidenní požár i nehody na dálnici, to byl loňský rok krajských hasičů. Výjezdů celkem zaznamenali necelých deset tisíc.

Ředitel Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina Jiří Němec a tisková mluvčí Petra Musilová. | Foto: Deník / Martin Singr

Nejzávažnější události, které loni hasiči na Vysočině řešili, bylo samovznícení úložiště dřevního odpadu v Horní Cerekvi, nehody na dálnici a případy spojené s vichřicí Fabienne na konci října. „Během jednoho dne bylo hlášeno 375 událostí,“ připomněl ředitel Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina Jiří Němec. K evakuaci stovek osob došlo při požáru v Jihlavanu a poté při hlášení výbušniny v nemocnici.



Sklad v Horní Cerekvi hořel na začátku roku 2018 jedenáct dní, zasahovalo tam pětačtyřicet jednotek požární ochrany za tří krajů a jednalo se o dosud nejdéle trvající požár na Vysočině. Hasičům se podařilo uchránit majetek v hodnotě 34 milionů korun, přišli ale k téměř dvoumilionovým škodám na vlastním majetku.



„Ani nedohořel sklad a už jsme zasahovali na dálnici,“ vzpomněl na perný začátek minulého roku Němec. Tehdy se po nehodě 53 vozidel dálnice zastavila na čtyři dni. Komunikaci mezi Prahou a Brnem pak hasiči museli během roku uzavřít ještě několikrát, nejdramatičtější byla kalamita na konci roku.

Celkem měli hasiči v loňském roce 9802 výjezdů o dvě stě méně než o rok dříve. Loni bylo však na druhou stranu o čtyři tisíce událostí více než před deseti lety. Počet profesionálních hasičů za stejné období se ale prý navýšil pouze o pětadvacet.



K prvnímu lednu letošního roku bylo v Kraji Vysočina celkem jednadvacet profesionálních jednotek. Brodští se už dnes mohou těšit na novou budovu za 279 milionů korun. „V létě bychom rádi předávali staveniště v Humpolecké ulici a v roce 2020 by mohla být nová stanice otevřená,“ řekl Němec. Současná budova má totiž problematický výjezd a také prostorově přestává stačit.



Poté by měla přijít na řadu Jihlava, kde by se hasiči mohli přestěhovat do lokality v Kosovské ulici. „Bohužel se nám nepodařilo protlačit do realizační fáze oba dva projekty,“ přiznal ředitel. Největší stanice hasičů na Vysočině má výhodnou polohu pro umístění těžké techniky. „Hasiči mohou z Jihlavy být za hodinu na jakémkoliv místě v kraji,“ řekl Němec.



Profesionální hasiči mají také pět stanic v objektech, které nejsou jejich. V Polné, Humpolci, Hrotovicích, Jemnici, Bystřici nad Pernštejnem a Velkém Meziříčí musí platit nájem. Někde je symbolický, třeba jedna koruna a hasiči se o objekt starají, ale v Humpolci nebo Velkém Meziříčí se jedná o poměrně vysoké částky, až nad dvě stě tisíc korun ročně. I když krajský ředitel hasičů starosty chápe, rád by s nimi toto téma opět otevřel a pokusil se vyjednat lepší podmínky. Pokud by byl nižší nájem, mohli by uspořené finance pomoci k lepší výbavě hasičů.