„Oproti zátahům, co si pamatuji z minula, jsme tenhle urychlili, protože mraky naznačovaly, že začne pršet. Všechno se stihlo jen tak tak a nikdo nezmokl,“ dodává Jakub Nečas.

Hasiči při posledně jmenovaném úkolu také použili malou lest k tomu, aby posílili svou členskou základnu. „Jelikož smějí hasit pouze hasiči, musela se nevěsta nejprve přidat do řad rokytenských hasičů,“ vysvětluje Lucie Fedorková.

Auto s nevěstou a ženichem zastavuje u roztažené hasičské hadice. Za nimi brzdí vozidla se svatebčany. „Moment, páni svatebčané, postůjte tu chviličku. Dneska se nám Majkl žení, takže žádnou honičku. Dřív než všichni zasednete k svatebnímu stolu, tak se trochu rozhýbáme, pošpásujem spolu. Zima u nás na Rokytně není žádná psina. Klády jsme vám navozili. Ale co dál s nima?“ předčítá jeden z hasičů a další už vedou novomanžele ke kládě a do rukou jim vkládají starou dřevorubeckou pilu. „Novomanžele Ondráčkovy čekaly nejen klasické úkoly jako je řezání dřeva, chomout a odvoz nevěsty na vozíku, ale také netradiční krmení hladového dobytka a hašení zapálené slámy,“ popisuje některé z nástrah, jež pro ženicha a nevěstu hasiči připravili, další členka rokytenského hasičského sboru Lucie Fedorková.

„Ženil se náš kamarád a dlouholetý člen, a to by přece nešlo, abychom mu a jeho manželce nepřipravili nějaké ty úkoly,“ souhlasí Jakub Nečas, jeden z rokytenských dobrovolných hasičů.

Dobrovolní hasiči se vždy ve svůj svatební den musí podrobit zkoušce. Nejinak to bylo i v případě novomanželů Ondráčkových. | Video: Deník/Helena Zelená Křížová

Obřad je za námi a teď přijde to nejlepší: svatební hostina, těší se svatebčané odjíždějící z novoměstského evangelického kostela směrem k Maršovské rychtě. Na tuto příjemnou část dne si však budou muset ještě chvíli počkat. Ženich je totiž členem rokytenského hasičského sboru a dobrovolní hasiči se vždy ve svůj svatební den musí podrobit zkoušce.

