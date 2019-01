Třebíč - Konec výherních automatů povolovaných městem opět neskončí. Několikrát odkládanou zakazovací vyhlášku přijatou v červnu 2012 sice zastupitelé zrušili, ale přijali novou s účinností od roku 2018.

Hrací automaty. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Miroslav Kucej

„To už je počtvrté. Začali jsme v roce 2012. Od té doby každý rok dostaneme prefabrikovaný dopis od provozovatelů, kde nás žádají, abychom to opět o rok odložili. Argumenty byly v minulosti takové, že se čeká na účinnost nového zákona. Ten je tady a my postupujeme zase stejně," podivoval se opoziční zastupitel Jaromír Barák (Třebíč Občanům!).

Přestože padl argument z minulých let, kdy městští zastupitelé chtěli počkat na nový zákon, rozhodli se nadále automaty povolované městem zachovat. Nový loterijní zákon začne být účinný od 1. ledna 2017.

Nicméně i kdyby zastupitelé zákaz automatů, které povoluje město, neodložili, neznamenalo by to konec hazardu v Třebíči. „Stále tady existuje 84 přístrojů, které jsou povolené Ministerstvem financí a mají povolení do konce roku 2017," sdělil starosta Třebíče Pavel Janata (KDU-ČSL).

V současné době je v Třebíči přibližně dvojnásobný počet přístrojů. „Jejich počet je nyní 192," informoval vedoucí finančního odboru na třebíčské radnici David Vojtan.

Miliony do rozpočtu

Snížení počtu herních a výherních automatů na polovinu by znamenalo také zásah do rozpočtu města. „Pokud budou vyhlášky přijaty, očekáváme příští rok příjem patnácti milionů korun do městského rozpočtu. Pokud nebudou přijaty, tak příjem nebude nulový, protože příjem z přístrojů povolených Ministerstvem financí nějaký bude. Ale bude nižší," upozornil před hlasováním starosta.

Protože přijetí vyhlášek ovlivní rozpočet, jednal o věci i finanční výbor. O ničem však nerozhodl. „Finanční výbor nebyl schopen přijmout žádné usnesení," řekla Julie Dolejší (KSČM).

Zastupitelé nové vyhlášky o regulaci a posunutí zákazu hazardu přijali počtem osmnácti hlasů. Proti byli pouze Milan Zeibert (Břehy), Rostislav Štork, Alexandra Svobodová a Jaromír Barák (všichni Třebíč Občanům!).