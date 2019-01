Jihlava – Jiří Běhounek bude i nadále poslancem a vysočinským hejtmanem. Po týdnech odkladů včera zveřejnil své rozhodnutí: „Oznamuji, že zůstávám ve funkci poslance Parlamentu ČR a zatím si budu držet post hejtmana."

Jiří Běhounek | Foto: čtk

Ve zdůvodnění svého kroku uvedl Jiří Běhounek, že Kraj Vysočina nepatří k „silným krajům", a on se nadále rozhodl pracovat ve prospěch Vysočiny. Současně se také dovolává důvěry voličů, kterou obdržel. „Není jeden důvod. Je to souhrn několika důvodů, které jsem za ten půlrok na několika úrovních popsal," řekl Jiří Běhounek ke svému rozhodování.

Vysočinský hejtman ani včera nezastíral, že se mu nelíbí postoj ČSSD, která své hejtmany nutí, aby si vybrali jedno z křesel. Mimo jiné včera řekl: „Nelíbí se mi vyhrožování ztrátou politické kariéry, protože já jsem o politickou kariéru nikdy zásadně neusiloval. Třikrát jsem vedl kandidátku, která vyhrála. Osobně se mě to velmi dotýká a samozřejmě si z toho pro sebe udělám jednoznačné závěry."

Není členem strany

Na celé situaci je zajímavé, že Jiří Běhounek nikdy nebyl členem ČSSD a kandiduje za ni jako nezávislý. Rozhodnutí strany tak pro něj nemusí být závazná. On sám však takový pohled odmítá. „Já jsem zatím vždy velmi loajálně dodržoval rozhodnutí ústředního a krajského výboru strany. Přesto jsem přesvědčen, že tento krok je naprosto správný. Protože není vůbec v souladu s Ústavou ČR, pokud bych byl k něčemu nucen," vysvětloval navíc hejtman. Faktem je, že platné zákony souběh funkcí hejtmana a poslance nevylučují.

Běhounkovo sezení na dvou židlích se však nelíbí části ČSSD. I sám hejtman včera připustil, že by ho mohla chtít část straníků odvolat. „Není možné říkat, že jsem na místě hejtmana naprosto neotřesitelný. Může nastat situace, že zastupitelstvo dojde k závěru, že mě chce odvolat," připustil Jiří Běhounek. I za této situace je však rozhodnut si ponechat místo v krajském zastupitelstvu.

Sobotka není rád

Nevoli nad rozhodnutím vysočinského hejtmana už podle ČTK vyjádřil předseda ČSSD Bohuslav Sobotka. „Jsou to funkce, které by měly být zastávány na plný úvazek. Pokud někdo během dne 16 až 17 hodin dělá poslance, tak těžko může dělat stejně dobře hejtmana," zmínil Sobotka.

Současně přiznal, že sociální demokracie nemá nástroje, jak situaci řešit. Kolegové z vysočinské ČSSD jsou ovšem mnohem smířlivější a k odvolání Běhounka se v žádném případě nechystají. To včera potvrdil krajský předseda strany Petr Krčál. „O takovém kroku neuvažujeme. A nemyslím si ani, že by se mohl objevit na jednání krajského výkonného výboru ČSSD."

Podle Krčálových slov stojí za postojem Jiřího Běhounka také situace kolem toho, kdo by ho nahradil v poslaneckém křesle. „Mě ta nastalá situace může velmi mrzet. Je to tak, že nedošlo ke kompromisu mezi Jiřím Běhounkem a Petrem Zgarbou o uvolnění místa poslance tak, aby mohl nastoupit Vladimír Černý," řekl Krčál. Jiřího Běhounka by měl ve Sněmovně nahradit bývalý ministr zemědělství Petr Zgarba. Ten se však netěší velké podpoře ve straně. Na kandidátce do Sněmovny byl za Zgarbou starosta Rouchovan Vladimír Černý, který získal o 1 200 preferenčních hlasů více než Zgarba.

ODS nesouhlasí

Možnost, že by nakonec musel Jiří Běhounek odejít z místa v čele hejtmanství, je nulová. Ke zvolení nového hejtmana by totiž ČSSD potřebovalo podporu krajských zastupitelů KSČM. Ti však změnu nechtějí. Vysočinský předseda komunistů Pavel Kalabus k situaci řekl: „Je to záležitost ČSSD. Pro odvolání hejtmana bych však určitě nehlasoval." K Běhounkovu rozhodnutí dodal: „Nebylo to pro mne žádné překvapení. Já si myslím, že je to dobrý hejtman."

Překvapen rozhodnutím Jiřího Běhounka nebyl ani kandidát na hejtmana z opoziční ODS Ota Benc. Ten by však ruku pro odvolání hejtmana v krajském zastupitelstvu zvedl. Dodal, že za krokem Běhounka je nezvládnuté ego. „Nabyl představu, že je tak kvalitním člověkem a že to zvládne," řekl Benc ironicky. „Já osobně si myslím, že obě tyto funkce se současně kvalitně dělat nedají. Nemluvě o další funkci v čele správní rady VZP. Pro mne osobně se pan hejtman stal nesoudným a nekompetentním člověkem. A proto bych pro jeho odvolání z funkce hejtmana hlasoval," dodal Benc.

Běhounek pracuje v parlamentu, pro kraj, město, VZP i v nemocnici

Datum narození: 13. května 1952

Současná funkce: hejtman Kraje Vysočina (od listopadu 2008), poslanec Poslanecké sněmovny (od října 2013), člen zastupitelstva Pelhřimova (od 1998), předseda správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny (od 2014), první místopředseda rady Asociace krajů, předseda regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod (od 2010)

Vzdělání: vystudoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze (1976)

Kariéra: od roku 1976 působí na ortopedii nemocnice v Pelhřimově, od roku 1986 do svého zvolení hejtmanem oddělení vedl jako primář; v letech 1996 až 2000 byl v pelhřimovské nemocnici náměstkem, nyní zde na malý úvazek působí v ortopedické ambulanci

Působení v politice: v letech 1985 až 1989 byl členem KSČ, nyní je nestraník, dlouhodobě ale kandiduje za ČSSD; v roce 1998 byl na sociálnědemokra­tické kandidátce zvolen do pelhřimovského zastupitelstva (v letech 2002 až 2010 byl i radním) a též za ČSSD zasedl v roce 2004 v zastupi­telstvu Kraje Vysočina, v obou zastupitelstvech působí dodnes; v loňských předčasných volbách byl zvolen poslancem Poslanecké sněmovny.

Rodina: ženatý, má syna a dceru

Ostatní:

Uznávaný ortoped, od roku 2001 působí jako vědecký sekretář České společnosti pro ortopedii a traumatologii (ČSOT).

Od roku 2008 je místopředsedou rady Asociace krajů, zároveň je předsedou komise rady pro informační technologie ve veřejné správě a předsedou komise pro zdravotnictví.

Letos byl zvolen předsedou správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), dříve byl místopředsedou­ rady.

Jím vedená ČSSD sestavila po vítězných krajských volbách v roce 2008 jednobarevnou krajskou radu podporovanou komunisty. Zástupci KSČM poté zasedli v řadě nově vytvořených placených funkcí. Obdobná situace nastala po volbách v roce 2012, kdy v kraji vznikla menšinová vláda ČSSD s podporou KSČM; komunisté opět dostali placené funkce předsedů výborů a komisí.

K Běhounkovým zálibám patří zejména sport, je dlouholetým předsedou volejbalového oddílu v Pelhřimově (od roku 1984).