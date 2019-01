Jihlava – Staronovým hejtmanem Kraje Vysočina se stal potřetí Jiří Běhounek (nestraník za ČSSD).

Znovuzvolený hejtman Jiří Běhounek (vlevo) a bývalý hejtman a nynější senátor Miloš Vystrčil při slibu zastupitele na ustavujícím zasedání nově zvoleného Zastupitelstva Kraje Vysočina, které se sešlo v úterý v Jihlavě. | Foto: ČTK/Luboš Pavlíček

Krajští zastupitelé ho do funkce zvolili na svém úterním ustavujícím zastupitelstvu, kde také složili slib zastupitelů kraje. Pro nového hejtmana hlasovalo 38 ze 45 přítomných zastupitelů. Ti také schválili náměstky hejtmana a radu kraje. Náměstků bude následující čtyři roky pět, zatímco předchozí volební období, kdy byla u moci ČSSD za tiché podpory KSČM, funkci náměstků vykonávali dva sociální demokraté.

„Co se tak dramaticky změnilo v agendě kraje, že nám při přechodu z jednoho volebního období do druhého narostl počet náměstků ze dvou na pět?" tázal se při včerejším zasedání lidovec Jaromír Kalina. Ten v hlasování nepodpořil nového hejtmana ani nové členy rady. Podle jeho názoru totiž současná koalice nerespektuje počet mandátů získaných politickými stranami.

Dle vyjádření Běhounka je počet současných náměstků výsledkem povolebního vyjednávání s koaličními partnery a není prý neobvyklý. Současnou krajskou koalici tvoří sociální demokraté, hnutí ANO, ODS a Starostové pro Vysočinu.

Členství v milicích

Před schvalováním rady se jeden z náměstků Josef Pavlík (ANO) na vybídnutí Miloše Vystrčila (ODS) vyjádřil ke spekulacím o svém členství v Lidových milicích. „Nejsem si vědom toho, že bych byl členem Lidových milicí," uvedl Pavlík.

Dle Vystrčila je toto doznání pro budoucí koaliční spolupráci ODS s ANO zásadní. „Kdyby se ukázalo, že to je jinak, museli bychom z toho vyvodit závěry. Požadovali bychom to po ANO, a pokud by se tak nestalo, odešli bychom z koalice," řekl Vystrčil.

Na ustavujícím zastupitelstvu promluvil také Milan Plodík (KSČM), který kritizoval ODS za to, že se nesnažila do koalice vtáhnout KDU-ČSL. „Když před čtyřmi roky nastalo povolební vyjednávání ČSSD a KDU-ČSL, chtěli lidovci do koalice přibrat ODS. Na tu podmínku tehdy ČSSD nepřistoupila, a tak lidovci zůstali spolu s ODS čtyři roky v opozici," vzpomněl Plodík s tím, že ODS se nezachovala stejně při letošním vyjednávání. Plodík také kritizoval, že vytvořená koalice nerespektuje výsledky voleb.

Ze Zastupitelstva Kraje Vysočina kvůli práci na Ministerstvu práce a sociálních věcí rezignoval Petr Krčál (ČSSD). Místo něj se tak krajským zastupitelem stal jihlavský primátor Rudolf Chloupek (ČSSD).

Ivana Holzbauerová