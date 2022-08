Sobotní nebe je pod mrakem a na zem občas dopadne krátká přeháňka. Na náměstí v Telči se to však lidmi jen hemží. Aby ne, nemohou si přeci nechat ujít oslavy, které připomínají již třicet let od zapsání Telčského náměstí do památek UNESCO. „Náměstí je opravdu krásné, oslavy se moc povedly,“ chválí návštěvnice Michaela Haraštová.

Zdroj: Deník/Radka Sáblíková

V Telči je dnes opravdu na co se dívat. Oslavy doprovází bohatý program, který je zasazený do nádherné atmosféry historického Telčského náměstí. Návštěvníci se mohli těšit na dobový jarmark, kejklíře, renesanční tančení, průvod městem, divadlo, telčskou dechovku a mnoho dalšího.

Město Telč ve spolupráci s Historickou mincovnou v Jablonci nad Nisou vydali pamětní minci u příležitosti 30 let od zápisu města Telče na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, ta se razila přímo na Historických slavnostech v pojízdné mincovně.

Balony zrušili

Účast byla dle Bohumila Štěpánka z Jablonecké historické mincovny i navzdory počasí hojná. „Co se týče zájmu o mince pro nás také docela slušná. Ale vzhledem k tomu, že po akcích tohoto typu často jezdíme po celé republice, byla tu v jednu chvíli jsem si všiml kratší promlky v programu,“ řekl Štěpánek.

Dle něj by chtěl program kolem poledne více zaplnit. „Lidé v ten čas vesměs odešli. Kdyby na pódiu hrály třeba nějaké místní kapely, myslím že by to bylo ještě o něco lepší. Z mého pohledu tu bylo jednu chvíli úplně mrtvo. Ale zase měli lidé možnost dojít si na oběd,“ dodal Štěpánek, který se po našem rozhovoru přesouvá k pódiu, podívat se na renesanční tančení.

„Podívej mami, je tam princezna,“ volá na maminku holčička, kterou renesanční tancování také přimělo k pohybu. Děti si oslavy užívají. Přichystaný pro ně byl mimo jiné také krásný kolotoč, který se pohání manuálně.

Součástí oslav měl být také let horkovzdušných balónů nad Telčí. „Vzhledem k ne úplně příznivé předpovědi počasí na tento víkend jsme se rozhodli poprvé, po šestadvaceti letech akci zrušit. V pátek a v sobotu totiž nebyla naděje pro bezpečný let. Velmi nás to mrzí, ale počasí neovlivníme,“ informovala ředitelka akce Balóny nad Telčí Petra Stejskalová.