„Kaple se nebude stavět tento rok, stále je to ještě ve fázi projektu,“ snaží se mírnit rozbroje v obci Miroslav Kulifaj.

I na to má starosta Radňovic odpověď. „Stavba zabere šedesát metrů čtverečních, což je pouhých pět procent prostoru na návsi. Takže tam bude možné i nadále akce konat. A vznikají také nové prostory se zázemím na hřišti, akce by se tam mohly postupně přesunout,“ konstatuje Josef Dvořák.

Kaple podle odpůrců mimo jiné i omezí tradiční akce, které se v Radňovicích konají. „V letních měsících to byly závody přes rybník a taneční zábavy. A slavilo se tam také výročí školy, obce i hasičského sboru. Pokud se tam vystaví kaple, tak už se tam akce nevejdou,“ připomíná další z místních obyvatel Josef Padalík.

Situaci v obci těžce nese duchovní správce novoměstské farnosti. Dostal se k ní v podstatě dostal jako onen pověstný slepý k houslím. „Já pokračuji v projektu, který přede mnou začal pan děkan. Není to nová věc, vše se připravovalo už před mým příchodem do novoměstské farnosti,“ potvrzuje novoměstský farář Miroslav Kulifaj. „Strašně mě celá ta situace mrzí. Snažím se najít nějaké řešení. Pořád věřím ve smír. Nechci situaci hrotit a něco prosazovat silou, i když jsme v právu,“ dodává.

To odpůrci výstavby částečně připouštějí. Podle nich se ale v tomto případě historie opakuje. „Před devětadvaceti lety schválili tehdejší zastupitelé Radňovic odprodej pozemku církvi za symbolickou korunu. Většina místních o tom tehdy nevěděla a zjistili to, až když se začala zavážet část rybníka kvůli výstavbě kaple,“ vzpomíná na někdejší dění Věra Kališová. „Tehdy vznikla podpisová akce, kterou následovalo referendum. Proti stavbě tehdy bylo 131 lidí a pro 98. Výstavba kaple byla tedy zastavena,“ dokončuje Jiřina Palečková.

Starosta obce je naopak přesvědčený, že s výstavbou kaple museli místní již počítat. „Pozemek patří církvi a s výstavbou kaple se tam dlouhodobě počítalo. Je to zanesené i v územním plánu. A je tu i nemalá část věřících, kteří tady kapli chtějí,“ argumentuje.

Odpůrci výstavby nové kaple na návsi jsou ale přesvědčeni, že je stávající sakrální stavba dostačující. Navíc jim vadí, že se o plánu postavit poměrně vysokou stavbu v centru Radňovic dozvěděli až na červnové veřejné schůzi, kde jim byla předložena jako hotová věc. „Starosta tam místním sdělil, že na návsi dvacet metrů od kapličky má být vystavěna šestnáct metrů vysoká nová kaple s půdorysem deset a půl krát šest a půl metru,“ říká Věra Kališová z Radňovic. „Bylo by lepší opravit stávající kapličku,“ přidává se další místní obyvatelka Jiřina Palečková.

Takto by měla nová kaple vypadat. | Foto: poskytla obce Radňovice

/VIZUALIZACE/ Nejsme proti výstavbě nové kaple. Ale vadí nám její umístění. To budou mít Radňovice dvě kapličky? A navíc dvacet metrů od sebe? Ptají se odpůrci výstavby nové sakrální stavby v Radňovicích.

