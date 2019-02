Třebíčsko - První svíčka na adventním věnci již hoří. Kdo nechce nechat nakupování vánočních dárků na poslední chvíli, míří do obchodů právě v těchto dnech.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Miloš Němec

Řada lidí také na Třebíčsku najde pod stromečkem elektroniku. Hitem jsou tablety a chytré telefony. To potvrdila i Jitka Pelikánová z obchodu Elektro Spáčil v Třebíči. A přidala i další tipy. „Velkým hitem jsou presovače Dolce Gusta. Ty už máme vyprodané. Zájem je také o žehličky na vlasy či rádia. Lidé kupují i bílou elektroniku, ale v menším množství," prozradila Pelikánová. U hraček si stále jednu z výsadních pozic drží stavebnice Lego. „Ta se kupuje pořád," potvrdila Zdena Pecková z Hračky Bubu v Třebíči.

Podle e-shopu Proděti.cz jsou vánočním hitem dřevěné hračky a plyšové houpačky pro děti. „Zákazníci hledají především originalitu, to je hračky, které nejsou v ČR běžně k dostání. Na tržbách je vidět, že děti jsou to poslední, na čem by Češi chtěli šetřit. Zajímavé je, že se nejčastěji inspirují v pracovní době, objednávají ale večer, pravděpodobně v teple domova," dodal Jan Staněk z Proděti.cz.

Klesá zájem digitální fotoaparáty a navigace. „Vysvětlení je snadné, dnešní chytré mobilní telefony nabízejí i tuto funkcionalitu, a to v poměrně vysoké kvalitě, proto samostatný fotoaparát či navigaci s průměrnými parametry nepotřebují," uvedl ředitel Kasa.cz Tomáš Machalínek.

Na ústupu jsou také dříve populární elektronické čtečky. „Jejich prodeje na internetu meziročně klesly téměř o 40 procent, a tak jich letos lidé pod stromečkem příliš nenajdou," uvedl Tomáš Braverman ze srovnávače cen Heureka.cz. Podle něho jsou oblíbenými dárky i knihy, hitem je kuchařka Deník Dity P. nebo novinka od Dana Browna Inferno.

„Deník Dity P. je skutečně bestseller. Momentálně ho máme vyprodaný," informoval Petr Procházka z Knihkupectví Jakuba Demla v Třebíči. V kurzu jsou podle něj stále také severské detektivky od Larse Keplera, Åsy Larssonové či Jo Nesbøa. Lidé podle jeho slov nakupují i české knihy. „Velký zájem je o knihu Zdeňka Svěráka Po strništi bos nebo Tomáše Halíka Žít s tajemstvím," vyjmenoval knihkupec. Každoročně jsou oblíbené také společenské hry, letos prý Dostihy a sázky nebo karetní hra Bang!.

FRANTIŠEK VONDRÁK + ČTK