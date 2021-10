Hřiště v Lukách postavte, ale ne vedle naší zahrady. Na takový názor podle loucké místostarostky Lady Salátové naráží radnice, která by ráda vybudovala víceúčelové hřiště. Nemá ale moc možností, kde ho postavit.

Jako prakticky jediný možný prostor se zdá být louka vedle zdravotního střediska. Opodál by mohlo v dalších letech vzniknout i mělké jezírko napojené na řeku, kde by děti v zimě bruslily. Také v této lokalitě by byla i sáňkařská dráha, kam by mohly chodit i děti z nedaleké školy a školky. „Já když jsem byl dítě, tak jsme mohli sáňkovat, kde jsme chtěli, dneska je všechno posolené, posypané a jezdí daleko více aut,“ připomněl starosta Viktor Wölfl.

Všechny tyto projekty je ale nejprve potřeba projednat se sousedy. „Je jasné, že když tam přivedete děti, tak řvou. Totéž je dopravní hřiště,“ uvědomuje si starosta jistou komplikaci. Nikdo zkrátka předem nezaručí, jací lidé budou na hřiště chodit. A zároveň se těžko za pár let nová hrací plocha zruší. I proto řada lidé nechce, aby měli hřiště vedle domu.

A je to i důvod, proč poslední dětské hřiště vyrostlo pět let zpátky před úřadem městyse. „Nikdo ho nechtěl mít pod okny, tak ho mám pod okny já,“ řekl tehdy v nadsázce starosta. A i když po problémech sousedů s fotbalovým hřištěm je rozšíření hřiště zatím u ledu, stávající plocha je oblíbená nejen místními. „Rádi v létě jezdíme do Kolničky, kde si dáme něco dobrého, zatímco se děti vyřádí na hřišti u úřadu,“ potvrdila nadšená cyklistka Martina Doležalová z krajského města.

Lidé psali své názory

Vedení Luk nad Jihlavou se místních zeptalo na webu, kde by mohlo víceúčelové hřiště stát a často se objevovala jako možnost louka za koupalištěm směrem na Kozlov. „Ta je nedotknutelná, je tam suchá hráz a poldr. Chtěli jsme tam aspoň parkování pro návštěvníky koupaliště a ani to nám tam nedovolili. Jediné, co může být uvnitř, je rybníček nebo biotop,“ vysvětlil starosta.

Venkovní hřiště, která radnice v posledních letech financovala:



- hřiště v místní části Otín za milion, které letos čeká rekonstrukce



- hřiště v místní části Svatoslav za 94 tisíc



- hřiště u úřadu městyse za milion



- školní a fotbalové hřiště s umělým povrchem za 13 milionů

Reálnější je plocha nad garážemi, kterou dva roky používali dělníci pracující na kanalizaci jako odstavnou plochu pro stroje a materiál. „Ale i tam bydlí iks lidí a musíme s nimi vést diskuzi,“ pokrčil rameny Wölfl.

Na kraji Luk navíc vyrostlo mnoho rodinných domů a žije tam hodně dětí. Starosta vnímá, že by tam hřiště mělo být, ale problém je, že ho ani tam nikdo nechce u domu.

„Byli tu lidi, kteří si chtěli koupit pozemek s tím, aby vedle nich nikdo nebyl, natož aby tam bylo hřiště. Ale já jim říkal, že to ne. Máme málo pozemků a budeme je prodávat těm, kdo si tam chce postavit bydlení a ne proto, aby někdo neměl sousedy,“ prohlásil Viktor Wölfl.

Lidé z této čtvrti však mohou chodit s dětmi do místní části Otín. Mají to tam blíže než k obecnímu úřadu, tamní hřiště navíc čeká rekonstrukce.

„Dáme tam sítě na nohejbal, volejbal. Bude tam nový trávník i herní prvky, dáme tam na sezení dřevěné kostky, které se mi hrozně líbí. Jsou variabilní, dají se různě skládat,“ neskrývala nadšení místostarostka Lada Salátová.