„Pokud si nebudete jistí, o jaký druh houby se jedná a zda je zaručeně jedlá, doporučuji využít bezplatnou mykologickou poradnu. Ideální je donést čerstvou a pokud možno neočištěnou houbu do jihlavského muzea a s její identifikací Vám zde velmi rádi pomohou,“ doporučila náměstkyně pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů Jana Fischerová.

Poradna se koná vždy od 16 do 17 hodin. Navíc by odborníci měli být k dispozici i ve dnech 2. a 3. října, kdy by se měla konat v jihlavském muzeu každoroční výstava hub. „Snad i letos bude přát růstu hub počasí a výstavě situace okolo Covid-19,“ povzdechli si pořadatelé této u návštěvníků velmi oblíbené výstavy.

Pokud se milovníci hub z časových důvodů nedostanou na výstavu ani do mykologické poradny, mohou svůj houbařský nález včetně kontaktních údajů donést na muzejní pokladnu kdykoliv v otevírací době muzea.

Příznivci houbaření se mohou těšit také na přednášku Mykologický rok 2019 na Vysočině, která se uskuteční v muzejním Malovaném sále na Masarykově náměstí v pátek 11. září od 17 hodin. Pomyslným průvodcem uplynulým houbařským rokem bude Jiří Burel z jihlavského mykologického klubu.