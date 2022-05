Z výšky třiatřicet metrů je pak vidět město, ale i zřícenina hradu Orlík, hrad Lipnice, vrch Melechov nebo třeba Havlův kopec. Pivaře potěší, že se dozví, jakým směrem a jak daleko je Budějovický Budvar, Plzeňský Prazdroj a také například Guiness. Odměnou na výšlap může být malé pivo zdarma. To každý dostane v pivnici za vstupenku na rozhlednu.

Věž bude přístupná ve všední dni od devíti hodin dopoledne do pěti odpoledne. V sobotu se bude zavírat v jednu, v neděli a o svátcích bude zavřeno celý den. „Chceme zachovat sousedům určitou míru soukromí,“ vysvětlil spolumajitel pivovaru Stanislav Bernard. Rozhledna vyšla zhruba na devatenáct milionů.

Ve středu kromě rozhledny otevře celé návštěvnické centrum. To je místo, kde se může veřejnost seznámit s provozem, dát si pivo nebo si prohlédnout do nejmenších detailů propracovaný 3D model pivovaru. Součástí budovy je i kinosál, kde se promítá příběh pivovaru. „Otevřené výpovědi a vzpomínky Stanislava Bernarda a Josefa Vávry, spolumajitelů pivovaru, jsou protkané archivními i aktuálními materiály,“ uvedl mluvčí pivovaru Radek Tulis.

Humpolečtí si mohou přijít také vychutnat oběd do čtvrtého patra a v Pivnici Na Štokách si užít vyhlídku na město. „Název získala podle budovy, která zde původně stála. Na štokách se dříve chladila čerstvě navařená mladina,“ vysvětluje název pivnice Stanislav Bernard. Návštěvnické centrum přitom vyšlo na více než sto padesát milionů. „Jsem rád, že jsme to dokončili. Kdybychom začínali dneska, bude to čtvrt miliardy,“ uzavřel Bernard.