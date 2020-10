Kromě loňské výzdoby plánují radní další dekorace přikoupit a některé věci si pronajmout. „Část si pronajmeme, abychom ji mohli každý rok variabilně měnit. Jde například o promítané motivy na věž na kostele svatého Martina,“ přiblížil starosta Třebíče Pavel Pacal. Nákup nových věcí vyjde zhruba na 930 tisíc, pronájem na dalších zhruba 250 tisíc korun.

Hlavní program a vánoční trhy se přesunou, od Karlova náměstí budou, co by kamenem dohodil. „Hlavním dějištěm se stane Martinské náměstí. Připravujeme adventní trhy, v podobném rozsahu jako v loňském roce. Chybět tam nebude betlém, zvonička, nebo malý adventní věnec, který byl součástí výzdoby na Karlově náměstí,“ informoval Pacal.

Atmosféru na Martinském náměstí dotvoří také výzdoba. „Decentně vyzdobený bude i kostel svatého Martina, vše konzultujeme s panem farářem, aby byl adventní čas důstojný. Dále plánujeme opět pronajmout zařízení, které nám umožňuje promítat motivy na věz na kostele. Připravujeme i fotokoutek, který umístíme také na Martinské náměstí,“ plánoval Pacal.

Kromě výzdoby se chystá i adventní program. „O konkrétní podobě programu a akcích, které proběhnou rozhodne aktuální doba a stav. Všechny smlouvy s účinkujícími, případně nájmy se uzavírají s klauzulí, že se může stát, že vše bude v omezeném režimu nebo vůbec,“ doplnil Pacal.

Radnice plánuje také rozšířit výzdobu v ulicích v centru města. „Počítáme s výzdobou ulice Bedřicha Václavka, tedy od gymnázia směrem k hlavní poště, dále to bude celá ulice Smila Osovského, počítáme s Komenského náměstím, podél autobusového nádraží, stejně ulice Bráfova směrem ke gymnáziu, tak aby byl vyzdobený celý okruh. Chceme nazdobit i Svojsíkovo nábřeží,“ vyjmenoval starosta Pacal.

Třebíč bude mít i nový velký adventní věnec, který umístí před Pasáž. „Věnec bude mít průměr pět metrů, měl by být vidět široko daleko a proto ho chceme umístit před Pasáž,“ vysvětlil Pacal. Město plánuje i pronajmout 3D osvětlené modely jelení rodinky, které budou na ulici Znojemská.

Zkrátka nevyjde ani Karlovo náměstí. „Počítáme určitě s výzdobou na dolní straně. Na horní straně uvidíme, jak to bude fungovat. Zkrátka co půjde, to určitě ozdobíme,“ dodal místostarosta města Třebíč Pavel Janata.

Advent doplní i tradiční charitativní sbírka. „V letošním roce ji vyhlašujeme od prvního prosince a potrvá až do sedmého ledna. Výtěžek je určen pro Denní centrum barevný svět. Krabička na sbírku nebude na Karlově náměstí, jak jsme byli zvyklí, protože to stavba neumožní, ale bude na Martinském náměstí,“ uzavřel Pacal.