Každý rok vysadí až čtyři sta stromů a každý rok čeká, jaké bude počasí. Sadař Jan Oulehla z Velkého Meziříčí přirovnal pěstování jablek k loterii. „Letos to nedopadlo dobře. Největší problém jsme měli v době opylování. Pršelo a bylo chladno. Včely přitom potřebují teplé počasí. Narostl i počet houbových chorob. Vše spolu souvisí. Nejhorší scénář naštěstí nenastal. Stačí dva špatné mrazivé dny po sobě a zkazí to celou úrodu. To se nestalo,“ oddechl si.

Oulehla zakládá sady tak, aby kromě produkce ovoce podporovaly takzvanou biodiverzitu, čili rozmanitost. „Cílíme na dlouhověkost. Když vysadíme strom, předpokládáme, že vydrží přes sto let. Jabloň v intenzivním ovocnářství žije kolem dvaceti let. Pak se musí nahradit. Jeden rok necháme plodit jednu odrůdu, aby si ten následující rok odpočinula. Jen to není optimální pro velkou produkci,“ dodal.

Kroupy zničily úrodu Petru Hawerlandovi z Bezděkova na Jihlavsku. „Téměř nic nám nezbylo. Prošel tady pruh krup a všechno nám omlátil. Přes dva tisíce jabloní to odneslo. Přitom to ze začátku roku vypadalo dobře. Byla to krásná jablíčka. Zkazilo to celoroční práci. Máme docela netypický sad. Jsme sedm set metrů nad mořem, používáme koňský hnůj a žádné postřiky. Zbylo nám pár švestek. Loni to bylo lepší,“ posteskl si.

Podle předsedy Ovocnářské unie Martina Ludvíka by úroda jablek měla být průměrná. „Rozdíl oproti loňskému roku nebude. Letos sklizeň ovlivnily hlavně bouřky přes léto. Jablka jsou náchylná na krupobití, počasí je ovlivní víc než obilí. Problémy se škůdci a s chorobami nebyly. S tím si pěstitelé většinou poradí,“ popsal.

Cenu podle něj domácí sklizeň neovlivní. „Naše země je závislá na dovozu. O ceně rozhodne produkce z ciziny. Ze zahraničí získáváme přes padesát procent jablek. Vysočina je navíc okrajovou oblastí. Profesionálních pěstitelů tu je málo. Musí totiž pěstovat spíše odolnější odrůdy,“ dodal.

Podobně to vidí ekonom Lukáš Kovanda. Cenový skok neočekává. „Potraviny budou zdražovat kvůli inflaci a cenám energií. Nevyhne se to ani ovoci a zelenině. Na trhu očekáváme méně českých jablek, což povede k růstu cen u jablek s českou vlaječkou. Nebojím se však toho, že by byl v obchodech jablek nedostatek. Doplní je levnější dovážená například z Polska. Zde je jich hodně, i když třeba mají horší kvalitu,“ poznamenal.