Úrodu jablek poznamenalo krupobití, jinak ale byla nadúroda a komu se kroupy vyhnuly, ten si může mnout ruce. „V obchodě dostanete asi pět základních druhů jablek, která vůbec nevoní, u nás bude několik desítek odrůd,“ říká Dufek k výstavě, která začne v pátek odpoledne a bude se věnovat sto letům Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Telči.

Ta bude rozdělená na čtyři roční období a i když netradičně neprodejná, ve velkém stylu. „Chceme mít Hasičský dům úplně napěchovaný,“ usmívá se Dufek. Má sice problém vybrat na výstavu jednotlivé druhy jablek, které nejsou potlučené, ale třeba zelenina bude hezká. Ta měla letos dostatek vláhy a je to poznat. Květiny pak zahrádkáři musí poslední dny chránit před ranními mrazíky, a tak si je nastěhovali do obýváků.

Organizovaných zahrádkářů v Telči je aktuálně kolem osmdesáti, bývalo jich i téměř dvakrát tolik. Občas se ale přihlásí i noví, souvisí to s nabídkou potravin v obchodech. „Dojdete si koupit rajče. A když to přeženu, dám vedle polystyren a nepoznáte rozdíl. Lidé si začali více pěstovat doma. Ovoce a zelenina v obchodě potřebuje transport, tak to nemůže být tak čerstvé, jako když si to utrhnete ze stromu nebo z keře,“ uzavírá Dufek.