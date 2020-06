„Rozhodnutí vítám, ukončuje období nejistoty, ve kterém jsme byli od devadesátých let,“ řekl starosta Dolní Cerekve Zdeněk Dvořák na cestě z Prahy, kde si byl pro verdikt. Vedle Hrádku se do finálové čtveřice dostaly také lokality Janoch u Temelína, Horka na Třebíčsku či Březový potok na Klatovsku.

Pode Dvořáka bude těžko někdo rozporovat technickou zprávu o rozsahu dvanáct set stran. „Konečně je na stole podklad, který něco doporučuje. Akorát je škoda, že tam jsme,“ uvedl. Podle něj ale byl Hrádek vybrán dle čistě geologických kritérií, podle hydrologických by vybrán nebyl. „Jde o to, co dostane prioritu,“ poznamenal starosta s tím, že v lokalitě může být významný vodní zdroj.

Dvořák by byl nerad, kdyby se v následujícím procesu měnila pravidla hry nebo dokonce hřiště. „Postoupili jsme do výběru s místem, které v původním výběru nebylo. Změněny byly i některé jiné lokality, ale u nás je to suverénně nejvíc, tři čtvrtiny území jsou mimo původní polygon,“ poznamenal starosta.

Proti ukládání vyhořelého paliva poblíž Budišova je mimo jiné starosta Petr Piňos. „Už sedmnáct let bojujeme proti tomuto záměru a jednoznačně říkám, že se stejnou, možná větší intenzitou budeme bojovat nadále,“ prohlásil a dodal: „Je nám líto, že nikdo nebere v potaz náš jasný názor ani hustotu osídlení tohoto území.“