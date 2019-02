Třebíč /VIDEO/ – Před padesáti lety zněly písně Beatles ze střechy. Poslední koncert skupiny se 30. ledna 1969 konal na střeše nahrávacího studia Apple v Londýně. V Třebíči se ve stejný den o půl století později uskutečnilo živé vystoupení, také na střeše a s hojnou účastí.

Koncert hudebníků z třebíčské umělecké školy na střeše nad schodištěm před budovou Fórum si přišly vyslechnout nejméně čtyři stovky místních lidí. Zaznělo pět písní z dílny legendárních Brouků. Jako poslední Get Back z alba Let It Be, stejně jako na závěrečném živém vystoupení Beatles.

Koncert zorganizoval učitel hry na kytaru ze ZUŠ Třebíč Martin Pašek. Mikrofonu se chopila Jana Polívková, zbývajících nástrojů Vojtěch Midrla, Jiří Mertl a Vít Patočka.