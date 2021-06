Jako z Pána prstenů. Pod Zelenou horou se zabydlelo beránčí stádo

Jsou to jenom berani. To proto, že u ovcí jsou teď jehňata, a ta by mohla utéct. A ovce tu nejsou taky proto, že jsou poměrně hlasité. Hlavně ráno a večer, vysvětluje, proč jsou ve stádě na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou jenom samí „kluci“, jejich chovatel Milan Daďourek, farmář z Počítek.

Okolí Zelené hory spásají ovce. | Video: Deník/Helena Zelená Křížová

Krajina pod památkou Unesco už je zase jako z barokního obrázku. Zelená louka, na ní stádo chundelatých beránků a kostel v pozadí. Beránčí stádo dostalo za úkol nahradit sekačky a postarat se o trávu z tamních luk. „Je to nejekologičtější způsob obhospodařování lučních porostů. Letos jsme pastvu rozšířili na dva hektary. Vloni beránci spásali jen hektar," upřesnil starosta Žďáru nad Sázavou Martin Mrkos. Na Zelené hoře se pase stádo plemene Romney. „Je to plemeno celosvětově hodně chované. Například na Novém Zélandu. Takže krajinu známou z Pána prstenů spásají tyto ovce," usmál se chovatel, který ze své farmy přivezl do Žďáru celkem dvacet beránků. „Tento počet se může změnit podle toho, jak se vyvíjí pastva," dodal. Vloni se pastva obnovila po přestávce trvající dvě stě let poprvé. Začínalo se s pětadvaceti kusy. „Novinkou oproti loňskému roku je také možnost samotnou ohradou pro ovce projít a bezprostředně se nimi setkat," vyjádřil se mluvčí žďárské radnice Matěj Papáček. To je ovšem spojeno i s určitým rizikem. Zejména pro pasoucí se stádo. „Mám trochu obavy. Doufám, že lidé pochopí, že zvířata potřebují i trochu klidu. A že budou dodržovat zákaz přikrmování a zákaz volného pohybu psů. Ze psů mám největší strach, pes si se zvířaty dokáže nepěkně pohrát," řekl Milan Daďourek. Pokud by návštěvníci Zelené hory nerespektovali pravidla, pak je připravena náhradní varianta. „Když to fungovat nebude, vrátíme zpátky elektrické sítě. Ale věřím, že to nebude potřeba," zadoufal Milan Daďourek. A jak dlouho se beránci budou pod kostelem svatého Jana Nepomuckého pást? „Čím déle, tím lépe. Plánujeme, že tak do září nebo do října. Záleží ale na počasí a dalších okolnostech," odpověděl Milan Daďourek.